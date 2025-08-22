Ο Νίκος Παπαρέγκας αναμένεται να αγωνίζεται στον ΑΓΕ Χαλκίδας από την επόμενη σεζόν αφήνοντας τον Ηρακλή.

Ανατροπή στην υπόθεση του Νίκου Παπαρέγκα, που δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ηρακλή την επόμενη σεζόν, που θα αγωνίζεται στην Stoiximan GBL.

Ο Έλληνας φόργουορντ θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον ΑΓΕ Χαλκίδας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, εκεί που στον πάγκο της ομάδας κάθεται ο Νίκος Οικονόμου, στην προσπάθεια να εμφανίσει ανταγωνιστικό χαρακτήρα στην Elite League.

Την περσινή σεζόν (2024-2025) είχε 11,7 πόντους και 4,1 ριμπάουντ σε 34 παιχνίδια στην Elite League.