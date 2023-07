Κανονικά θα συνεχίσει στον Ερμή Σχηματαρίου ο Φώτης Βασιλόπουλος, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο.

Ο 37χρονος γκαρντ συμφώνησε να παραμείνει στον Ερμή και η ομάδα του Σχηματαρίου ανακοίνωσε και επίσημα την συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο Ερμής Σχηματαρίου ανακοινώνει επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Φώτη Βασιλόπουλο για τη νέα αγωνιστική περίοδο της Elite League. Μετά τις ανανεώσεις των Παναγιώτη Τζαβέλλα, Ζακ Μπράιαντ, Λευτέρη Μητσιμπόνα, αλλά και την προσθήκη του Δημήτρη Γερομιχαλού, η ομάδα μας διατηρεί ακόμη ένα σημαντικό γρανάζι εν όψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Ο Φώτης Βασιλόπουλος αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικών παικτών που άλλαξαν… ρότα στην ομάδα μας μεσούσης της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Η ηγετικότητά του, σε συνδυασμό με στιγμές… μαγείας που χάρισε στα παρκέ της Elite League, συνέβαλλαν τα μέγιστα στην εκπληκτική πορεία της ομάδας μας και την είσοδό της στα playoffs του πρωταθλήματος.

Το Who is Who του Βασιλόπουλου

Ο Φώτης Βασιλόπουλος ξεκίνησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο μπάσκετ από τον Πανιώνιο. Ακολούθησε μία σεζόν στην Χαλκίδα (2004-05), για να επιστρέψει για μια διετία στους «κυανέρυθρους». Ακολούθησαν ιστορικές ομάδες, με χαρακτηριστικότερη την ΑΕΚ, στην οποία αγωνίστηκε σε δύο φάσεις. Στο μεσοδιάστημα είχε παίξει σε Παγκράτι και Δάφνη. Το Αύγουστο του 2014 φόρεσε τη φανέλα του Πανελευσινιακού, με τον οποίο αγωνίστηκε στην Basket League. Τη σεζόν 2015-16 αγωνίστηκε στην Α2 για λογαριασμό του Εθνικού Πειραιά. Στη συνέχεια ακολούθησε η πορεία με τον Φάρο Κερατσινίου, παίζοντας και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Στη συνέχεια, φόρεσε τη φανέλα του Ιωνικού Νικαίας, με τον οποίο πανηγύρισε διαδοχικές ανόδους από τη Β’ Εθνική στην Basket League. Ο άνθρωπος των ανόδων αγωνίστηκε και στον Χαρίλαο Τρικούπη, τον οποίο επίσης οδήγησε στην Basket League. Την περσινή σεζόν ξεκίνησε στον Χαρίλαο Τρικούπη, στην επιστροφή της ομάδας στην Α2, για να συνεχίσει στον Εθνικό Πειραιά, με τον οποίο ολοκλήρωσε τη συνεργασία του πριν λίγες εβδομάδες.

Σε δηλώσεις του, ο Φώτης Βασιλόπουλος τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παραμένω στην οικογένεια του Ερμή Σχηματαρίου. Μετά την παρθενική σεζόν στην Elite League και την είσοδο στα playoffs, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας κα τη νέα σεζόν. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά».»