Ο Αθηναϊκός αν και ξεκίνησε άσχημα την αναμέτρηση, επικράτησε εν τέλει του Παναθηναϊκού στην DK Arena με 83-69.

Ο Αθηναϊκός άργησε να μπει στη λογική της αναμέτρησης, όμως ανέβασε στροφές σταδιακά και επικράτησε του Παναθηναϊκού με 83-69, έχοντας ως κορυφαία και πρώτη σκόρερ τη Μαριέλλα Φασούλα με 16 πόντους. Άξιες συμπαραστάτριες ήταν οι Ράτζα και Παρκς που σημείωσαν από 15. Κορυφαία για τον Παναθηναϊκό ήταν η Μπετζέντι που σκόραρε 20 πόντους, με τις Σταμολάμπρου και Κέιβ να έχουν εξίσου σημαντική συνεισφορά στο παιχνίδι.

Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση απέναντι στον Αθηναϊκό, που αδυνατούσε να βρει σκορ στα πρώτα 5:50. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ προηγήθηκε με 0-15, πάιρνοντας πόντους αποκλειστικά από τις Μπετζέντι και Κέιβ.

Οι παίκτριες του Ηλία Ζούρου έβγαλαν αντίδραση στη συνέχεια, με τον Παναθηναϊκό όμως να συνεχίζει να κρατά τα ηνία στην αναμέτρηση. Η πρώτη περίοδος έληξε με το buzzer beater από την Ράτζα να ρίχνει τη διαφορά στους 12 πόντους (16-28).

Ο Αθηναϊκός έπαιξε αρκετά πιο σκληρή άμυνα και επιτέθηκε πιο οργαωμένα στη δεύτερη περίοδο και με την Παρκς να ανεβάζει στροφές, έφτασε στην ισοφάριση (36-36) λίγο πριν την ανάπαυλα. Οι «πράσινες» όμως εν τέλει ήταν αυτές που πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενες με 36-38.

Ο Αθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει στο τρίτο δεκάλεπτο, σε ένα ματς που είχε γίνει πλέον ντέρμπι, πέρασε μπροστά και έκλεισε την περίοδο με βραχεία κεφαλή 57-55, έχοντας ως σημείο αναφοράς την MVP του αγώνα, Μαριέλλα Φασούλα.

Η νικήτρια ομάδα κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου ο Αθηναϊκός κατάφερε να επιβάλει πλήρως το ρυθμό του και βασιζόμενος στην ενέργεια και τα κρίσιμα καλάθια από τις Ράτζα και Πάρκς, έφτασε στην επικράτηση με 83-69.

Τα δεκάλεπτα: 16-28, 36-38, 57-55, 83-69

Αθηναϊκός Qualco (Ζούρος): Παρκς 15(3), Ράτζα 15(1), Παυλοπούλου 6(1), Βανλού 5(1), Χρίστοβα 10(1), Πρινς 2, Φασούλα 16, Μακόλεϊ 8, Τάντιτς 6.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Κριμίλη 8(2), Κέιβ 18, Σταμολάμπρου 10, Πρινς 8, Μπεντζέντι 20(4), Κάρτερ 3, Φόρμαν 2, Χατζηγιακουμή.