Ο Αθηναϊκός Qualco επικράτησε της Κιμπιρκστίς με 77-64 για την Ευρωλίγκα στο ΔΑΚ Γλυφάδας, με τη Ρόμπιν Παρκς να ξεχωρίζει με 26 πόντους και να οδηγεί την ομάδα της στην πρώτη της νίκη στην Ευρωλίγκα.

Τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών έβαλε ο Αθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, με μια εμφάνιση που είχε την υπογραφή της Ρόμπιν Παρκς! Οι γηπεδούχες πήραν τη νίκη απέναντι στην Κιμπιρκστίς με 77-64, πανηγυρίζοντας παράλληλα την πρώτη επικράτηση στην ιστορία τους απέναντι στη λιθουανική ομάδα, στην Ευρωλίγκα. Και αν υπήρχε μία παίκτρια που έκανε τη διαφορά αυτή ήταν αναμφίβολα η Παρκς, η οποία ήταν ασταμάτητη και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα της.

Ο Αθηναϊκός δεν άφησε το κακό ξεκίνημα να τον επηρεάσει. Μετά το 19-19 της πρώτης περιόδου, ανέβασε στροφές βρήκε λύσεις από την περιφέρεια και πήρε τον έλεγχο του αγώνα, χτίζοντας διαφορά που έφτασε μέχρι και τους 10 πόντους. Η Παρκς έδινε τον ρυθμό, οι συμπαίκτριές της έβαζαν το δικό τους λιθαράκι και η ομάδα έδειξε χαρακτήρα στις προσπάθειες της Κιμπιρκστίς να επιστρέψει. Έτσι ο Αθηναϊκός έφτασε σε μια νίκη με ξεχωριστή σημασία, τόσο για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας όσο και για την ψυχολογία του.

Πρώτη σκόρερ και πρωταγωνίστρια για τον Αθηναϊκό η Ρόμπιν Παρκς με 26 πόντους

Αθηναϊκός (Γ) - Κιμπιρκστίς (Γ): Η εξέλιξη του αγώνα

Με αρνητικό πρόσωπο ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Αθηναϊκός με την Κιμπιρκστίς να εκμεταλλεύεται τα λάθη του και να παίρνει προβάδισμα με 4-12 στο 3:33. Ωστόσο, οι γηπεδούχες αντέδρασαν άμεσα, με την Αλέξις Πρινς να δίνει τις πρώτες σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια, μειώνοντας αρχικά με τρίποντο (7-12, 3:46). Η ίδια συνέχισε να βρίσκει στόχο, ενώ η Ρόμπιν Παρκς και η Ιβάνα Ράτσα βοήθησαν επιθετικά, με τον Αθηναϊκό να επιστρέφει στο παιχνίδι και να ισοφαρίζει σε 17-17 στο 8ο λεπτό, χάρη στο καλάθι της Πρινς στον αιφνιδιασμό.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν κοντά στο σκορ στα τελευταία λεπτά, με την Άνα Τάντιτς να διαμορφώνει το τελικό 19-19 της πρώτης περιόδου, μετά από ασίστ της Βικτόρια Μακόλεϊ.

Σημείο αναφοράς: Η Αλέξις Πρινς ήταν η πρωταγωνίστρια του πρώτου δεκαλέπτου, έχοντας 7 πόντους και βοηθώντας τον Αθηναϊκό να επιστρέψει από το -8 και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτου οι δύο ομάδες συνέχισαν κοντά στο σκορ, με την Κιμπιρκστίς να παίρνει προσωρινά το προβάδισμα (19-20). Ο Αθηναϊκός ωστόσο αντέδρασε άμεσα και με καλάθι της Μαριέλλας Φασούλα πέρασε ξανά μπροστά (21-20, 1:40). Η Ρόμπιν Παρκς έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση, ενώ το τρίποντο της Πηνελόπης Παυλοπούλου ανέβασε τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (26-22, 4:11).

Η ομάδα της Λιθουανίας προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, όμως ο Αθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο με την Παρκς να συνεχίζει το επιθετικό της κρεσέντο και να φτάνει τους 11 πόντους στο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχες ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και τους οκτώ πόντους (37-29, 7:37). Η Ζόι Γουαντού απάντησε με δύο τρίποντα για την Κιμπιρκστίς μειώνοντας τη διαφορά, όμως η Άνα Τάντιτς με δύο διαδοχικά καλάθια διαμόρφωσε το 44-36 του πρώτου ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, ο Αθηναϊκός μπήκε δυνατά και συνέχισε να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης. Η Μαριέλλα Φασούλα έδωσε λύση κοντά στο καλάθι, ενώ τα εύστοχα τρίποντα της Τζούλι Βανλού και της Ναουσία Γούλφοκ ανέβασαν τη διαφορά στους 10 πόντους (49-39, 3:05). Η Κιμπιρκστίς προσπάθησε να απαντήσει, όμως η Ρόμπιν Παρκς συνέχισε να είναι ασταμάτητη, πετυχαίνοντας τρίποντο για το 54-44 (5:24).

Οι φιλοξενούμενες μείωσαν προσωρινά τη διαφορά αλλά ο Αθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμά του, με την Παρκς να δίνει ξανά λύσεις στην επίθεση και την Αλέξις Πρινς να προσθέτει σημαντικούς πόντους. Η Κιμπιρκστίς προσπάθησε να πλησιάσει στα τελευταία λεπτά, όμως οι γηπεδούχες κράτησαν τη διαφορά και έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο 60-52.

Δεκάλεπτα: 19-19, 44-36, 60-52, 77-64

Athinaikos Qualco FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Ivana Raca * 11:02 4 2/4 50% 2/3 66.67% 0/1 0% 0/0 0% - - - - 1 - - - -4 2 6 Kamile Nacickaite Van Der Horst 11:47 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% - - - 1 3 - - - 3 -3 7 Borislava Hristova 26:04 8 3/10 30% 3/7 42.86% 0/3 0% 2/2 100% 4 2 6 1 2 1 1 - 14 8 8 Pinelopi Pavlopoulou 16:39 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% - 2 2 7 2 1 1 - 9 12 9 Ivana Jakubcova Did Not Play 13 Vasiliki Louka Did Not Play 15 Ana Tadic 15:50 6 3/7 42.86% 3/7 42.86% 0/0 0% 0/0 0% 3 2 5 - 2 - - 2 12 9 20 Victoria Macaulay 12:44 2 1/3 33.33% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 1 2 2 1 - 5 4 23 Alexis Prince * 27:16 13 6/12 50% 5/11 45.45% 1/1 100% 0/0 0% 3 5 8 - 1 - 3 1 8 19 24 Robyn Parks * 31:07 26 10/16 62.5% 6/9 66.67% 4/7 57.14% 2/2 100% 1 2 3 1 1 2 1 - 13 23 34 Mariella Fasoula * 24:10 12 6/12 50% 6/11 54.55% 0/1 0% 0/0 0% 3 6 9 1 4 4 - - 1 12 35 Julie Vanloo * 23:21 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% - 3 3 12 2 4 - - 4 11 Team/Coaches 3 4 7 - 2 - TOTAL 200 77 33/73 45.21% 26/50 52% 7/23 30.43% 4/4 100% 19 28 47 24 20 16 7 3 -

* Starters

On the court

Coach: Ilias Zouros

Assistant(s): Konstantinos Kalogeropoulos, Efstratios Nianios

Kibirkstis-TOKS FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Zoe Wadoux * 33:55 17 6/13 46.15% 1/2 50% 5/11 45.45% 0/0 0% - 5 5 4 1 4 2 - -14 17 7 Giedre Labuckiene 21:07 8 2/6 33.33% 2/5 40% 0/1 0% 4/4 100% 2 2 4 2 2 1 - 1 -19 10 11 Anna Makurat 10:31 6 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3/4 75% - 2 2 2 - - - - 5 8 12 Gabija Galvanauskaite Did Not Play 13 Nausia Woolfolk * 26:19 12 4/15 26.67% 1/8 12.5% 3/7 42.86% 1/2 50% 1 - 1 2 2 2 1 - -16 2 14 Niyah Becker * 23:04 0 0/4 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/2 0% 2 4 6 2 2 1 - - -11 1 17 Gabija Meskonyte 25:06 11 5/7 71.43% 4/6 66.67% 1/1 100% 0/0 0% 1 5 6 1 1 - 1 - -18 17 23 Brigita Sinickaite * 19:53 5 2/7 28.57% 1/3 33.33% 1/4 25% 0/0 0% 3 - 3 3 4 2 - - 18 4 35 Daugile Use * 18:53 3 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 1/6 16.67% 5 1 6 1 4 3 1 3 6 2 77 Justina Miknaite 13:14 2 1/3 33.33% 1/3 33.33% 0/0 0% 0/0 0% 1 - 1 1 1 - - - -13 2 99 Dominyka Paliulyte 07:58 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% - 1 1 1 1 - - - -3 -1 Team/Coaches 1 1 2 - 2 - TOTAL 200 64 22/65 33.85% 11/36 30.56% 11/29 37.93% 9/18 50% 16 21 37 19 18 15 5 4 -

* Starters

On the court

Coach: Vilius Stanisauskas

Assistant(s): Sandra Linkeviciene, Arnas Labuckas