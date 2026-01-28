Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Ευτυχία Οικονομίδου
olyintime
Πριν το τζάμπολ του ντέρμπι «αιωνίων» για την Α1 μπάσκετ γυναικών, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της εμβόλιμης 16ης αγωνιστικής (28/1) του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών στο εμβληματικό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το γήπεδο ήταν κατάμεστο με τους φιλάθλους του τριφυλλιού που έδωσαν το «παρών» για να στηρίξουν την ομάδα τους. Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης τηρήθηκε μάλιστα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγκινητικές στιγμές στον «Τάφο του Ινδού».

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Δείτε το βίντεο

 
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Τελευταία Νέα