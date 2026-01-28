Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της εμβόλιμης 16ης αγωνιστικής (28/1) του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών στο εμβληματικό «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Το γήπεδο ήταν κατάμεστο με τους φιλάθλους του τριφυλλιού που έδωσαν το «παρών» για να στηρίξουν την ομάδα τους. Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης τηρήθηκε μάλιστα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
Συγκινητικές στιγμές στον «Τάφο του Ινδού».
Δείτε το βίντεο
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με του Παναθηναϊκού προς την μνήμη των επτά «αετόπουλων»#paobc #OlympiacosBC pic.twitter.com/bzeZNZw2cz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026
