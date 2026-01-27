Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού Σελέν Ερντέμ μίλησε στην Cosmote TV για το «τριφύλλι», τα τρόπαια που θέλει να κατακτήσει και όχι μόνο.

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην Cosmote TV και στο «Pick n' Roll» η Σελέν Ερντέμ. Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού έκανε αναδρομή της πορείας της από τη Μερσίν μέχρι τον ερχομό της στον ΠΑΣ Γιάννινα και την εκπλήρωση ενός ονείρου να βρεθεί στο «τριφύλλι».

Πριν το τζάμπολ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την Α1 Γυναικών (28/1), η Σελέν Ερντέμ μίλησε για όλα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την τελευταία φορά που πήγε στην Μερσίνη: «Πέρσι είχα πάει. 12 Φεβρουαρίου θα είμαστε εκεί. Πρώτα θα τους υποδεχθούμε εδώ».

Για το τι άποψη έχει για την Μερσίν: «Είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Τουρκία. Έχουν έναν ηγέτη, έναν αρχηγό που έχει προσφέρει πολλά στο μπάσκετ στην Τουρκία. Κάνουν επενδύσεις εδώ και χρόνια, κερδίζουν Κύπελλα. Είχαν βγει στον δρόμο για το Euroleague και τώρα βρισκόμαστε αντίπαλοι στο Eurocup. Η διάκριση συνεχίζει να μην υπάρχει για εμάς. Ως ομάδα δεν είμαστε κολλημένοι στο όνομα του αντιπάλου αλλά στην ομάδα. Έχουμε βρεθεί σε μία εκπληκτική θέση, να εκπροσωπεί ένας Έλληνας προπονητής μία τουρκική ομάδα και μία Τουρκάλα προπονήτρια ελληνική ομάδα. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται».

Για την δήλωση του Μίσσα ότι η διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στο μπάσκετ είναι ότι ο άντρας παίζει για να νιώσει ωραία ενώ η γυναίκα πρέπει να νιώθει ωραία για να παίξει: «Τα συστήματα των γυναικών είναι διαφορετικά. Επειδή είμαι και εγώ μία γυναίκα, κατέχω αυτά τα αισθήματα. Για αυτό τον λόγο δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στην διοίκηση».

Για το αν είχε έρθει ποτέ στο παρελθόν στην Ελλάδα: «Πολλά χρόνια πριν είχα έρθει στην Θεσσαλονίκη. Υπήρχε ένα tour και ήμουν σε αυτό και εγώ. Πέρσι ήρθα πρώτη φορά».

Για το τι ξεχώρισε στην Ελλάδα και την έκανε να μείνει, να πάει στα Γιάννινα και αργότερα στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό: «Μέσα στα πλάνα της καριέρας μου είχα πάντα σκοπό το να ανοιχτώ στην Ευρώπη. Δεχόμουν διάφορες προτάσεις από την Ευρώπη. Όταν δέχθηκα την πρόταση από την Ελλάδα είχα στο μυαλό μου ότι είμαστε ίδιοι λαοί, έχουμε την ίδια κουλτούρα και δεν θα με δυσκολέψει να έρθω στην Ελλάδα».

Για το αν διαπιστώνει τώρα που ζει στην Ελλάδα πως είναι ίδια η κουλτούρα: «Ναι. Είναι χαρά μου και είμαι πολύ χαρούμενη που διάλεξα να έρθω στην Ελλάδα. Είμαι περήφανη για αυτό».

Για το ντύσιμό της και τις περίφημες γόβες: «Τις γόβες τις έχω από όταν ξεκίνησα ως προπονήτρια. Εγώ δημιούργησα το στιλ μου στο γήπεδο, θέλω να είμαι σικ. Διότι ως γυναίκα εκπροσωπώ γυναίκες και διοικώ ομάδα γυναικών. Όταν εμφανίζομαι θέλω να είμαι σικ».

Για το αν είναι φιλάρεσκη: «Μου αρέσει να περιποιούμαι τον εαυτό μου. Σπαταλάω χρόνο για αυτό. Όταν εμφανίζομαι μπροστά σας θέλω να είμαι όσο καλύτερη μπορώ. Όταν έρχονται 8.000 άτομα να μας παρακολουθήσουν πρέπει να εκπροσωπώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την εμφάνισή».

Για τον κόσμο που βρέθηκε στο «Τ-Center» για το ματς με την Ζαγκλέμπιε: «Σε αυτό το ματς η ψυχολογία μας ήταν διαφορετική. Με την διαφορά στους 27 πόντους, η αίσθηση ήταν ότι σιγουρέψαμε την πρόκριση και ήμασταν βέβαιοι για το αποτέλεσμα. Και όταν έγινε ο αγώνας στο Telekom Center Athens δεχθήκαμε επιπλέον πίεση, στρες, γιατί ο αγώνας έγινε σε ένα ιστορικό γήπεδο. Ενθουσιαστήκαμε και θαυμάσαμε. Πολλές γυναίκες, αθλήτριες του μπάσκετ, κατάφεραν και αυτές μαζί με εμάς να ζήσουν μία διαφορετική εμπειρία από αυτή που συνηθίζεται. Για αυτό χάσαμε με έναν πόντο διαφορετικά τον αγώνα, αλλά περάσαμε με 26 πόντους διαφορά».

Για το αν θέλει ο αγώνας με την Μερσίν να γίνει και αυτός στο «Telekom Center Athens»: «Έχουμε συνηθίσει πλέον. Έχουμε διώξει το άγχος της πρώτης μέρας. Θα είμαστε πιο χαλαροί τώρα».

Για το έντονο τουρκικό στοιχείο στον μπασκετικό Παναθηναϊκό: «Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι μέλος της ομάδας του Παναθηναϊκού. Πράγματι, είναι ένα brand παγκόσμια γνωστό και εγώ βρίσκομαι στην ηγεσία των γυναικών αυτής της ομάδας. Ο καθηγητής Εργκίν είναι μεγάλη στήριξη για εμένα και μου δίνει δύναμη για να χαλαρώσω και να προχωρήσω. Είμαι πολύ χαρούμενη».

Για το αν είναι πιο πολύ... Αταμάν ή Τερίμ: «Είμαι η Σελέν Ερντέμ. Έχω φτιάξει το δικό μου όνομα και προσπαθώ έτσι να προχωρήσω».

Για το ότι επέμενε στους γονείς της να μην γίνει δασκάλα: «Μπορώ και ζω τα όνειρά μου. Είμαι απόφοιτη σχολής φυσικής αγωγής. Είναι μεγάλη μου χαρά να καταφέρω ως προπονήτρια να ολοκληρώσω αυτό που είχα σκοπό και να ζήσω με αυτό τον ενθουσιασμό».

Για την δήλωση της Πρινς ότι τους είχε πει στην πρώτη μέρα στα αποδυτήρια ότι στο πρόσωπό της θα βρουν μία φίλη, μία αδελφή, μία νεαρή μαμά και μία αυστηρή προπονήτρια: «Η Σεντόνα το είχε πει αυτό. Έχει κάνει μία πολύ σωστή διαπίστωση. Θυμάται πολύ καλά τι της είχα πει την πρώτη μέρα. Εγώ δεν είμαι μόνο η προπονήτριά τους. Θέλω να φτιάξω κάποιου είδους δεσμό με αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύω το έχω καταφέρει σε έναν βαθμό. Κάποιες φορές είμαι σαν μαμά, κάποιες φορές σαν αδελφή. Έχω καλή και ποιοτική επικοινωνία με τις παίκτριές μου. Είδα την Πρινς και την ρώτησα που πάει με αυτά τα ρούχα, καθώς θα κρύωνε. Την προσέχω.

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή παίζουμε συνέχεια αγώνες. Για να μην αρρωστήσουν οι παίκτριες επιβάλλεται να προσέχω κάθε πλευρά. Είναι κομμάτι της δουλειάς μου να προσέχω την εμφάνιση και την υγεία τους».

Για το πότε αποφάσισε να γίνει προπονήτρια: «Όταν ήμουν παιδί το όνειρό μου ήταν να γίνω καλή παίκτρια μπάσκετ. Αλλά επειδή είχα σημαντικούς τραυματισμούς και κατέληξα ότι δεν θα μπορέσω να μείνω μακριά από τα γήπεδα αποφάσισα να γίνω προπονήτρια. Η ζωή μου κυλάει όμορφα».

Για το σε ποια φάση της ζωής της βρισκόταν όταν την κάλεσε ο ΠΑΣ Γιάννινα: «Ήμουν στην Αντάνα Μερσίν. Ήξερα πολύ καλά εκείνη τη μέρα ότι αν θα κάνω αυτό το βήμα, η ζωή μου θα αρχίσει να κυλάει διαφορετικά. Την πρώτη εβδομάδα που έφτασα στην Ελλάδα, παρακολούθησα έναν αγώνα του Παναθηναϊκού και είπα στον εαυτό μου ότι αυτή είναι η θέση στην οποία θέλω και επιθυμώ να βρίσκομαι».

Για τις επιτυχίες της με τον ΠΑΣ Γιάννινα, τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό και τον τελικό του Κυπέλλου: «Όντως, μετά από 14 χρόνια μία ομάδα κέρδισε τον Ολυμπιακό. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το αποτέλεσμα για εμένα. Οι παίκτριες που ήταν τότε στην ομάδα ήταν πιστές. Με την διοίκηση δεν προχώρησαν τα πράγματα όπως θέλαμε, αλλά εγώ και υπόλοιποι στην ομάδα είχαμε πίστη ο ένας στον άλλον.

Στο Κύπελλο χάσαμε για πέντε πόντους και μετά από λίγο είχαμε το πρωτάθλημα. Όταν χάσαμε μάζεψα τις παίκτριες και τις είπα και τους πέρασα ότι χάσαμε αλλά στις επόμενες δέκα μέρες θα κερδίσουμε. Ένιωσα πως υπήρξε μία φωτιά που έβγαινε από τα μάτια τους. Ο Ολυμπιακός είναι μία μεγάλη ομάδα και ένα μεγάλο όνομα. Εγώ ήμουν στον ΠΑΣ Γιάννινα. Αυτό που είδαμε στο τέλος είναι ότι οι παίκτριες που παίζουν με το θάρρος και την θέληση είναι που σε κάνει να κερδίζεις και να βγαίνεις μπροστά».

Για τα όσα έγιναν στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννινα: «Δυστυχώς, υπήρξε κάτι δυσάρεστο. Από τους φιλάθλους δέχθηκα μία κριτική που πιστεύω πως δεν άξιζα. Στο μπάσκετ συμβαίνουν αυτά. Με στενοχωρεί γιατί εγώ πέρα από χαρά δεν τους έδωσα τίποτα άλλο. Παίξαμε δύο ωραίους αγώνες. Στην διάρκεια του ματς εγώ δεχόμουν από φιλάθλους αρνητικά και κακά σχόλια. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, το έχω προσπεράσει. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι».

Για το τι την κάνει πιο ικανοποιημένη στην διαδικασία που εξελίσσεται στον Παναθηναϊκό και για το αν ήθελε να παίζει γοητευτικά η ομάδα της, όπως είπε ο Δικαιουλάκος: «Όσο είμαι στον Παναθηναϊκό, η ομάδα που έχουμε χτίσει με την Λολίτα και τον μάνατζερ, είναι ομάδα-οικογένεια. Είμαστε πρώτα εμείς ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Είμαστε ικανοποιημένοι με τους χαρακτήρες που βρίσκονται στην ομάδα. Είμαι χαρούμενη με κάθε νίκη. Μέσα σε πλαίσια περιορισμένων ευθυνών, παίρνουν την ελευθερία που επιθυμούν. Για αυτό τον λόγο τις αφήνω ελεύθερες, να κινούνται όπως θέλουν. Εμείς τον αγώνα τον παίζουν απολαμβάνοντάς τον και αυτό νομίζω ισχύει για όλους στην ομάδα».

Για το αν έχει την... κάψα να κατακτήσει έναν τίτλο φέτος: «Εννοείται. Έχουμε μπροστά μας το ευρωπαϊκό τρόπαιο και δύο στην Ελλάδα. Ως ομάδα είμαστε υποψήφιοι για όλα τα τρόπαια. Σε κάθε αγώνα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θέλουμε όλα τα τρόπαια. Είναι η ψυχή μας που ανταποκρίνεται με αυτό τον τρόπο. Δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό και διεκδικώντας κάθε τρόπαιο ξεχωριστά, θα μπορέσουμε να... ξελασκάρουμε λίγο από τόση πίεση μέσα στην χρονιά ως αμοιβή για την προσπάθεια. Γνωρίζουμε πως οι αντίπαλοί μας είναι ισχυροί. Έχουμε ομάδες ανθρώπων που είναι πολύ δυνατοί, έχουν υψηλότερες δυνατότητες από εμάς. Εμείς μαζί με τις παίκτριες βάζουμε την ψυχή μας πρώτα από όλα μπροστά και είμαι χαρούμενη που προχωράμε μπροστά με αυτόν τον τρόπο».

Για το τι προσέχει όταν βλέπει έναν αγώνα ως θεατής: «Υπάρχει το εξής: Όταν παρακολουθώ έναν αγώνα δεν τον βλέπω ως θεατής αλλά ως προπονήτρια. Έχω πολλά τετράδια, έχω γεμίσει το σπίτι. Κρατάω σημειώσεις και σχεδιάζω κάθε φορά που μπορώ. Το ίδιο κάνω και στο ποδόσφαιρο και το βόλεϊ».

Για τα όσα σημειώνει στα τετράδιά της και σε τι δίνει έμφαση: «Προσπαθώ να καταφέρω να εντοπίσω με ποιον τρόπο θα καταφέρω να κερδίσω τον αγώνα. Φτιάχνω στο μυαλό μου το χειρότερο σενάριο και ποιες θα πρέπει να είναι οι πράξεις μου».

Για το τριφύλλι που σχεδίασε στα νύχια της: «Το έκανε ένα πρόσωπο που αγαπώ πολύ. Είναι η Λίζα. Το έκανα ιδιαιτέρως για τον αυριανό αγώνα».

«Θέλω να προσθέσω ότι μάθαμε ότι οι επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν και στεναχωριέμαι με αυτό το γεγονός. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια».

