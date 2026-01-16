Η Διονυσία Αλεξανδρή συμφωνησε με τον Αθηναϊκό για να ενισχύσει την ομάδα της Καλτσίδου, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της Διονυσίας Αλεξανδρή, προκειμένου να ενισχύσει τον σύλλογο, στις υποχρεώσεις του σε Ελλάδα αλλά και Eurocup Women, μετά και το βήμα πρόκρισης που έκανε στη φάση των «16» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η 36χρονη πολύπειρη διεθνής, ξεκίνησε την χρονιά με τη φανέλα του Παναθλητικού, έχοντας 9.9 πόντους, 6.2 ασίστ και 1.9 κλεψίματα ανά αγώνα και θα ενισχύσει το σύνολο της Καλτσίδου, προς την υλοποίηση των στόχων του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθηναϊκού:

«Φέρνει Εμπειρία, φέρνει Ταλέντο και φέρνει Ευφυΐα. Η Διονυσία Αλεξανδρή είναι παίκτρια του Αθηναϊκού Qualco μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αν πάρουμε το ακρωνύμιο, είναι… λεφτά στην τράπεζα και η Διονυσία Αλεξανδρή έρχεται στον Αθηναϊκό Qualco για να φέρει όλα όσα πρεσβεύει και αποτελεί στην πορεία της. Σκληρή δουλειά, συνέπεια, διάρκεια, αποφασιστικότητα και πάντα με χαμόγελο και θετική διάθεση. Η 36χρονη πλέι μέικερ εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας μέχρι το τέλος της σεζόν και τίθεται άμεσα στη διάθεση της Στέλλας Καλτσίδου για το προσεχές ματς με την Ιωνία.

Η Διονυσία Αλεξανδρή ξεκίνησε την καριέρα της στην ΜΕΝ Ιλίου και μετά από το «σχολείο» του ΔΑΣΑΛ αγωνίστηκε σε Άρη Θήβας, Παιανία, Μελά Αγ. Ελευθερίου, Νέα Κηφισιά, Δάφνη Αγ. Δημητρίου, Ελευθερία Μοσχάτου, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν αγωνίστηκε με τον Παναθλητικό, έχοντας 9.9 πόντους, 6.2 ασίστ και 1.9 κλεψίματα ανά αγώνα. Είναι εν ενεργεία αθλήτρια της Εθνικής ομάδας 3×3, ενώ έχει αγωνιστεί σε όλες τις Εθνικές ομάδες».