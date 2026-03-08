Πρωτέας Βούλας - ΠΑΣ Γιάννινα: 85-61: Εύκολη και σημαντική επικράτηση
Εύκολο μεσημέρι είχε ο Πρωτέας ο οποίος επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα με 85-61 και έκανε το 2-1 στις αναμετρήσεις κόντρα στην ομάδα των Ιωαννίνων, για τους αγώνες των play-off της Α1 γυναικών.
Για τις γηπεδούχες πρώτη σκόρερ ήταν η Ράιαν με 17 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε η Μπρούγλερ με 18π. Η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό.
Play Offs (5-8), 1η αγωνιστική (Κυριακή 8/3)
Δείτε ΕπίσηςΠαπανικολάου: «Δεν μένουν πολλά χρόνια ακόμα, οι γυναίκες είναι το νούμερο ένα στη ζωή μας»
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 85-61
Play Offs (1-4), 1η αγωνιστική (Σάββατο 7/3)
Αθηναϊκός Qualco-Παναθλητικός 86-71 (3-0)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 90-70 (3-0)
Play Offs (5-8), 1η αγωνιστική (Σάββατο 7/3)
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 86-65 (3-0)
Αναλυτικά το σημερινό παιχνίδι
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 85-61
Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Τσουρή-Ιωάννου
Δεκάλεπτα: 24-18, 47-34, 67-52, 85-61
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 10(2), Ανδρικοπούλου 3(1), Χουσελά, Σακελλαρίου 12(2), Μπόικο 2, Αράπογλου 2, Γιένσεν 18(2), Τουμπανιάρη, Αναστασοπούλου 10(1), Κουκουζέλη, Μάλι 11(2), Ράιαν 17.
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 18(1), Καράλη 2, Σαρηγιαννίδου 10, Μαρίνη 17(1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου 2, Μούρερ, Σίγκλετον 11(1), Παπανικολάου 1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.