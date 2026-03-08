Πρωτέας Βούλας - ΠΑΣ Γιάννινα: 85-61: Εύκολη και σημαντική επικράτηση

Ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα με 85-61 για τις θέσεις 5-8 των play-off της Α1 γυναικών.

Εύκολο μεσημέρι είχε ο Πρωτέας ο οποίος επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα με 85-61 και έκανε το 2-1 στις αναμετρήσεις κόντρα στην ομάδα των Ιωαννίνων, για τους αγώνες των play-off της Α1 γυναικών.

Για τις γηπεδούχες πρώτη σκόρερ ήταν η Ράιαν με 17 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε η Μπρούγλερ με 18π. Η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό.

Play Offs (5-8), 1η αγωνιστική (Κυριακή 8/3)

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 85-61

 

Play Offs (1-4), 1η αγωνιστική (Σάββατο 7/3)

Αθηναϊκός Qualco-Παναθλητικός 86-71 (3-0)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 90-70 (3-0)

Play Offs (5-8), 1η αγωνιστική (Σάββατο 7/3)

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 86-65 (3-0)

Αναλυτικά το σημερινό παιχνίδι

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 85-61
Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Τσουρή-Ιωάννου
Δεκάλεπτα: 24-18, 47-34, 67-52, 85-61
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 10(2), Ανδρικοπούλου 3(1), Χουσελά, Σακελλαρίου 12(2), Μπόικο 2, Αράπογλου 2, Γιένσεν 18(2), Τουμπανιάρη, Αναστασοπούλου 10(1), Κουκουζέλη, Μάλι 11(2), Ράιαν 17.
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 18(1), Καράλη 2, Σαρηγιαννίδου 10, Μαρίνη 17(1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου 2, Μούρερ, Σίγκλετον 11(1), Παπανικολάου 1.

@Photo credits: eurokinissi, (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
     

