Ενίσχυση για την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού καθώς έκανε δική του την WNBAer, Ντάιμοντ Μίλερ.

Σε μια σημαντική προσθήκη για την ενίσχυση του ρόστερ έκανε ο Αθηναϊκός καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση της 24χρονης Αμερικανίδας φόργουορντ, Ντάιμοντ Μίλερ.

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού

«Από το WNBA κατευθείαν στον Αθηναϊκό Qualco, με την Diamond Miller να αποτελεί τη νέα προσθήκη στην ομάδα μας και να βρίσκεται, ήδη, στην Αθήνα.

Από τις κορυφές του WNBA Draft το 2023 στην Αθήνα και στον Αθηναϊκό Qualco, για μια από τις σπουδαιότερες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου, η Diamond Miller (24χρ., 1μ.91) έρχεται να ενισχύσει την ομάδα μας μέχρι το τέλος της σεζόν. Η διοικούσα επιτροπή του Αθηναϊκού Qualco έχει τη χαρά να ανακοινώσει την απόκτηση της Αμερικανίδας φόργουορντ, η οποία ήταν στο νούμερο δύο του ντραφτ πριν από δύο χρόνια, έχει κατακτήσει το Commissioner’s Cup με τις Minnesota Lynx, έχει παίξει στους τελικούς του WNBA και έρχεται για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο επίπεδο την ομάδα μας.

H Diamond Miller πρωταγωνίστρια στο κολέγιο του Maryland, πρωταγωνίστρια στο Franklin High School, διεθνής με τις U17 και U19 ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και μέλος της καλύτερης πεντάδας ρούκι του WNBA το 2023 έρχεται στον Αθηναϊκό με ευρωπαϊκή εμπειρία στις αποσκευές της και γεμάτο βιογραφικό από το NCAA και το WNBA, όπου μετράει 93 συμμετοχές σε τρεις σεζόν. Έχει αγωνιστεί στη Euroleague και το Eurocup γυναικών, ενώ την προηγούμενη σεζόν με την Enea Gorzow είχε 12.8 πόντους, 8.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά ματς στο EuroCup και στο πολωνικό πρωτάθλημα μέτρησε 17 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ ανά αγώνα.

«Είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι στην Αθήνα και στην Ελλάδα για να παίξω για τον Αθηναϊκό. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η δράση και να γνωρίσω τους οπαδούς μας», δήλωσε η Αμερικανίδα αθλήτρια, η οποία έφτασε στην Αθήνα χθες το βράδυ και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του τεχνικού τιμ.»