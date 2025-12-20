Ο Αθηναϊκός πέρασε από τον Βόλο κερδίζοντας την Ανόρθωση με 66-86 και σκαρφάλωσε προσωρινά στην 1η θέση της βαθμολογίας.

Με κορυφαία την Ιβάνα Ράτζα η οποία σημείωσε 18 πόντους, ο Αθηναϊκός επικράτησε μέσα τον Βόλο της γηπεδούχου Ανόρθωσης με 66-86.

Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει εύκολα του ΠΑΣ Γιάννινα εντός έδρας με 95-60, ενώ στα άλλα δύο ματς της ημέρας για την 11η αγωνιστική στην Α1 Γυναικών, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Αμύντα με 77-73 και ο Παναθλητικός την Ιωνία με 88-78.

Την Κυριακή 21/12 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και με νίκη θα... επιστρέψει και πάλι στην 1η θέση της βαθμολογίας.

11η Αγωνιστική – Αποτελέσματα

Σάββατο 20/12

Κυριακή 21/12

Π. Γιαννακόπουλος 13.30 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός Λεβεντάκος-Παπαγεωργίου Δ.-Χαϊνά (Παλάτος)

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Αναλυτικά τα παιχνίδια

ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73

Διαιτητές: Λόρτος-Ευφραιμίδης-Αβραμίδου

Δεκάλεπτα: 15-17, 38-40, 56-59, 77-73

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 4, Κυπριανού 9(2), Γουίλιαμς 12, Ράπτη, Γιαννούδη 6(2), Ράτζα, Μέϊμπρεϊ 22(3), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 2, Ζορμπαλά 2, Μπαντού 16(1).

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 24(2), Στούπα 13(3), Μαργώνη, Λαμπράκη, Καλομιτσίνη, Μπέι 14, Χάντερ 4, Μόρτενσεν 12, Νάτσκου 6.

Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60

Διαιτητές: Ασημακάκη-Καραμπιτσάκος-Τσουρή

Δεκάλεπτα: 25-18, 43-32, 72-52, 95-60

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 6, Γιακούμπκοβα 11(1), Νικολοπούλου 8(2), Γουόλφολκ 8, Καρλάφτη 14(2), Κριβάσεβιτς 12, Δίελα 4, Μπενέκη, Χριστινάκη 15(1), Κολλάτου 9(1), Τζόνσον 6, Ντάλα 2.

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 21(1), Μούγιοβιτς 4, Σαρηγιαννίδου 9(1), Μαρίνη 11(3), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 4, Σίγκλετον 11.

Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός Qualco 66-86

Διαιτητές: Κλεπουσνιώτου-Γεωργούλης-Γιαννούλης

Δεκάλεπτα: 12-17, 31-37, 49-63, 66-86

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 18, Σουλτάνη 6(1), Κοτζαϊτση 5(1), Φωνιαδάκη, Σιουμουρέκη 7(2), Κουτσουνούρη 15(2), Λωριδοπούλου, Μπασδέκη 1, Ταντουρόφσκα 6(2), Μπατλ 8.

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 18(1), Κις 9, Τσινέκε 6(2), Χαιριστανίδου 6(1), Σταμάτη 10(3), Παυλοπούλου 6(1), Λούκα 2, Τάντιτς 6, Αναστασοπούλου, Μπερτς 7, Παρκς 5(1), Χρίστοβα 11(1).

Παναθλητικός-Ιωνία 88-78

Διαιτητές: Ντόγκας-Τούσης-Παπαγεωργίου Κ.

Δεκάλεπτα: 14-23, 37-38, 63-57, 88-78

Παναθλητικός (Ντίκας): Κάρτερ 28(1), Μάντζου, Κοφινά 11(3), Γεροστεργίου 6(2), Βασιλείου 4, Αλεξανδρή 5, Ανταμς 14, Γκέλντοφ, Σύρπα 2, Μόρις 18(1).

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 2, Βιντσιλαίου Σ. 2, Καραγιάννη, Βιντσιλαίου Α. 10, Γκριγκς 17(1), Φουράκη 2, Μανίς 23(3), Κλαρκ 19(2), Στογιανόφσκα 3(1).

Θέση Ομάδα Βαθμοί Πόντοι Διαφορά 1 Αθηναϊκός Qualco 19 816-589 +227 2 Παναθηναϊκός 18 815-583 +232 3 Ολυμπιακός 18 862-708 +154 4 ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 15 732-755 -23 5 ΠΑΣ Γιάννινα 15 678-758 -80 6 Πανσερραϊκός 14 618-598 +20 7 Πρωτέας Βούλας 14 724-778 -54 8 Παναθλητικός 14 716-780 -64 9 ΠΑΟΚ 13 727-829 -102 10 Αμύντας 11 668-775 -107 11 Ανόρθωση Βόλου 11 644-847 -203

Η επόμενη αγωνιστική (12η, 3/1)