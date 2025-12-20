Α1 Γυναικών: Πέρασε από τον Βόλο ο Αθηναϊκός και «έπιασε» κορυφή
Με κορυφαία την Ιβάνα Ράτζα η οποία σημείωσε 18 πόντους, ο Αθηναϊκός επικράτησε μέσα τον Βόλο της γηπεδούχου Ανόρθωσης με 66-86.
Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει εύκολα του ΠΑΣ Γιάννινα εντός έδρας με 95-60, ενώ στα άλλα δύο ματς της ημέρας για την 11η αγωνιστική στην Α1 Γυναικών, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Αμύντα με 77-73 και ο Παναθλητικός την Ιωνία με 88-78.
Την Κυριακή 21/12 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και με νίκη θα... επιστρέψει και πάλι στην 1η θέση της βαθμολογίας.
11η Αγωνιστική – Αποτελέσματα
Σάββατο 20/12
- ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73
- Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60
- Ανόρθωσις Βόλου-Αθηναϊκός 66-86
- Παναθλητικός-Ιωνία 88-78
Κυριακή 21/12
- Π. Γιαννακόπουλος 13.30 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός Λεβεντάκος-Παπαγεωργίου Δ.-Χαϊνά (Παλάτος)
- Ρεπό: Πρωτέας Βούλας
Αναλυτικά τα παιχνίδια
ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73
Διαιτητές: Λόρτος-Ευφραιμίδης-Αβραμίδου
Δεκάλεπτα: 15-17, 38-40, 56-59, 77-73
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 4, Κυπριανού 9(2), Γουίλιαμς 12, Ράπτη, Γιαννούδη 6(2), Ράτζα, Μέϊμπρεϊ 22(3), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 2, Ζορμπαλά 2, Μπαντού 16(1).
Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 24(2), Στούπα 13(3), Μαργώνη, Λαμπράκη, Καλομιτσίνη, Μπέι 14, Χάντερ 4, Μόρτενσεν 12, Νάτσκου 6.
Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60
Διαιτητές: Ασημακάκη-Καραμπιτσάκος-Τσουρή
Δεκάλεπτα: 25-18, 43-32, 72-52, 95-60
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 6, Γιακούμπκοβα 11(1), Νικολοπούλου 8(2), Γουόλφολκ 8, Καρλάφτη 14(2), Κριβάσεβιτς 12, Δίελα 4, Μπενέκη, Χριστινάκη 15(1), Κολλάτου 9(1), Τζόνσον 6, Ντάλα 2.
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 21(1), Μούγιοβιτς 4, Σαρηγιαννίδου 9(1), Μαρίνη 11(3), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 4, Σίγκλετον 11.
Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός Qualco 66-86
Διαιτητές: Κλεπουσνιώτου-Γεωργούλης-Γιαννούλης
Δεκάλεπτα: 12-17, 31-37, 49-63, 66-86
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 18, Σουλτάνη 6(1), Κοτζαϊτση 5(1), Φωνιαδάκη, Σιουμουρέκη 7(2), Κουτσουνούρη 15(2), Λωριδοπούλου, Μπασδέκη 1, Ταντουρόφσκα 6(2), Μπατλ 8.
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 18(1), Κις 9, Τσινέκε 6(2), Χαιριστανίδου 6(1), Σταμάτη 10(3), Παυλοπούλου 6(1), Λούκα 2, Τάντιτς 6, Αναστασοπούλου, Μπερτς 7, Παρκς 5(1), Χρίστοβα 11(1).
Παναθλητικός-Ιωνία 88-78
Διαιτητές: Ντόγκας-Τούσης-Παπαγεωργίου Κ.
Δεκάλεπτα: 14-23, 37-38, 63-57, 88-78
Παναθλητικός (Ντίκας): Κάρτερ 28(1), Μάντζου, Κοφινά 11(3), Γεροστεργίου 6(2), Βασιλείου 4, Αλεξανδρή 5, Ανταμς 14, Γκέλντοφ, Σύρπα 2, Μόρις 18(1).
Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 2, Βιντσιλαίου Σ. 2, Καραγιάννη, Βιντσιλαίου Α. 10, Γκριγκς 17(1), Φουράκη 2, Μανίς 23(3), Κλαρκ 19(2), Στογιανόφσκα 3(1).
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Πόντοι
|Διαφορά
|1
|Αθηναϊκός Qualco
|19
|816-589
|+227
|2
|Παναθηναϊκός
|18
|815-583
|+232
|3
|Ολυμπιακός
|18
|862-708
|+154
|4
|ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
|15
|732-755
|-23
|5
|ΠΑΣ Γιάννινα
|15
|678-758
|-80
|6
|Πανσερραϊκός
|14
|618-598
|+20
|7
|Πρωτέας Βούλας
|14
|724-778
|-54
|8
|Παναθλητικός
|14
|716-780
|-64
|9
|ΠΑΟΚ
|13
|727-829
|-102
|10
|Αμύντας
|11
|668-775
|-107
|11
|Ανόρθωση Βόλου
|11
|644-847
|-203
Η επόμενη αγωνιστική (12η, 3/1)
- Ολυμπιακός-Πρωτέας Βούλας
- Ανόρθωση Βόλου-ΠΑΣ Γιάννινα
- Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός Qualco
- ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός
- ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Αμύντας
- Ρεπό: Παναθλητικός
