Ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και πέρασε χωρίς εμπόδια από την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, επικρατώντας του ΠΑΣ Γιάννινα με το ευρύ 95-60.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν συγκεντρωμένες στο παρκέ, πήραν από το πρώτο δεκάλεπτο τον έλεγχο του αγώνα και όσο περνούσε η ώρα αύξαναν τη διαφορά, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο. Με πολυφωνία στην επίθεση και ένταση στην άμυνα, η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στις φιλοξενούμενες.

Πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε η Ελεάννα Χριστινάκη με 15 πόντους, με τη Ρένια Καρλάφτη να ακολουθεί με 14 και την Τιγιάνα Κριβάσεβιτς να προσθέτει άλλους 12. Από την πλευρά του ΠΑΣ Γιάννινα, η Τάνια Μπράγκλερ πάλεψε και ξεχώρισε επιθετικά με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 43-32, 72-52, 95-60

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 6, Γιακούμπκοβα 11(1), Νικολοπούλου 8(2), Γουόλφολκ 8, Καρλάφτη 14(2), Κριβάσεβιτς 12, Δίελα 4, Μπενέκη, Χριστινάκη 15(1), Κολλάτου 9(1), Τζόνσον 6, Ντάλα 2.

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 21(1), Μούγιοβιτς 4, Σαρηγιαννίδου 9(1), Μαρίνη 11(3), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 4, Σίγκλετον 11.