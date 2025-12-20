Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 95-60: Άνετη εππικράτηση για τις «ερυθρόλευκες»
Ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και πέρασε χωρίς εμπόδια από την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, επικρατώντας του ΠΑΣ Γιάννινα με το ευρύ 95-60.
Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν συγκεντρωμένες στο παρκέ, πήραν από το πρώτο δεκάλεπτο τον έλεγχο του αγώνα και όσο περνούσε η ώρα αύξαναν τη διαφορά, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο. Με πολυφωνία στην επίθεση και ένταση στην άμυνα, η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στις φιλοξενούμενες.
Πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε η Ελεάννα Χριστινάκη με 15 πόντους, με τη Ρένια Καρλάφτη να ακολουθεί με 14 και την Τιγιάνα Κριβάσεβιτς να προσθέτει άλλους 12. Από την πλευρά του ΠΑΣ Γιάννινα, η Τάνια Μπράγκλερ πάλεψε και ξεχώρισε επιθετικά με 21 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 43-32, 72-52, 95-60
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 6, Γιακούμπκοβα 11(1), Νικολοπούλου 8(2), Γουόλφολκ 8, Καρλάφτη 14(2), Κριβάσεβιτς 12, Δίελα 4, Μπενέκη, Χριστινάκη 15(1), Κολλάτου 9(1), Τζόνσον 6, Ντάλα 2.
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 21(1), Μούγιοβιτς 4, Σαρηγιαννίδου 9(1), Μαρίνη 11(3), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 4, Σίγκλετον 11.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.