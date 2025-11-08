ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 73-90: Επιστροφή στις νίκες για τις ερυθρόλευκες
Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκες επικράτησαν εύκολα στη Θεσσαλονίκη με 90-73 του ΠΑΟΚ, μετά την ήττα τους στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική.
Για τις νικήτριες η Γούλφολκ είχε 15 πόντους, ενώ στους 13 σταμάτησε η Γιακούμπκοβα. Κορυφαία πάντως η Τζόνσον με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ. Στον αντίποδα για την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, η Γουίλιαμς μέτρησε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Στο 4-1 ανέβηκε ο Ολυμπιακός και βρίσκεται στην δεύτερη θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ μετρά μέχρι στιγμής 1 νίκη και 4 ήττες. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 4-1 και ο Αθηναϊκός μετρά 4 νίκες στα 5 πρώτα ματς.
Τα δεκάλεπτα: 20-26, 36-44, 50-66, 73-90
