Η Ιωνία λύγισε τον Πανσερραϊκό και έκανε το 2/2 στην Α1 Γυναικών

Η Ιωνία διπλασίασε τις νίκες της στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, επικρατώντας με 72-65 του Πανσερραϊκού στο κλειστό της Ζωφριάς, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής.

Η Ιωνία πέτυχε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, καθώς επιβλήθηκε του Πανσερραϊκού με 72-65 στο κλειστό της Ζωφριάς, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής.

Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι μέχρι και την τρίτη περίοδο, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο η Ιωνία ανέβασε την απόδοσή της και έφτασε στη νίκη.

Διαιτητές: Αργυρούδης-Καραμπιτσάκος-Τσακιράκη.

Δεκάλεπτα: 20-20, 34-29, 55-54, 72-65.

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 5 (1), Βιντσιλαίου Σ.9 (3), Καραγιάννη 2, Βιντσιλαίου Α. 14 (2), Συροπούλου, Γκριγκς 14 (3), Φουράκη 5, Μανίς, Κλαρκ 10, Στογιανόφσκα 13 (1).

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 18 (2), Αλεξιά 6, Δούρβα 6 (2), Πιπλς 3, Κουβόρντε, Μουρ 12 (2), Ρόσνιεκ 16 (2), Γιαπιτζόγλου 4 (1).

Αποτελέσματα-2η αγωνιστική

Σάββατο 11/10

Ιωνία-Πανσερραϊκός 72-65

Κυριακή 12/10

12:45 ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός

13:00 Ανόρθωση Βόλου-Πρωτέας Βούλας

13:30 Παναθλητικός-Αμύντας

14:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα

Ρεπό: Ολυμπιακός

Κατάταξη

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 2-0 Πανσερραϊκός 1-1 Ολυμπιακός 1-0 ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 Παναθηναϊκός 1-0 ΠΑΟΚ 0-1 Αθηναϊκός 0-1 Ανόρθωση Βόλου 0-1 Αμύντας 0-1 Πρωτέας Βούλας 0-1 Παναθλητικός -

* ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Πανσερραϊκός έχουν έναν αγώνα περισσότερο.