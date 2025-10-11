Η Ιωνία λύγισε τον Πανσερραϊκό και έκανε το 2/2 στην Α1 Γυναικών

Α1 Γυναικών: Η Ιωνία λύγισε τον Πανσερραϊκό και έκανε το 2/2
Η Ιωνία πέτυχε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, καθώς επιβλήθηκε του Πανσερραϊκού με 72-65 στο κλειστό της Ζωφριάς, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής.
Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι μέχρι και την τρίτη περίοδο, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο η Ιωνία ανέβασε την απόδοσή της και έφτασε στη νίκη.
Διαιτητές: Αργυρούδης-Καραμπιτσάκος-Τσακιράκη.
Δεκάλεπτα: 20-20, 34-29, 55-54, 72-65.
Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 5 (1), Βιντσιλαίου Σ.9 (3), Καραγιάννη 2, Βιντσιλαίου Α. 14 (2), Συροπούλου, Γκριγκς 14 (3), Φουράκη 5, Μανίς, Κλαρκ 10, Στογιανόφσκα 13 (1).
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 18 (2), Αλεξιά 6, Δούρβα 6 (2), Πιπλς 3, Κουβόρντε, Μουρ 12 (2), Ρόσνιεκ 16 (2), Γιαπιτζόγλου 4 (1).
Αποτελέσματα-2η αγωνιστική
Σάββατο 11/10
- Ιωνία-Πανσερραϊκός 72-65
Κυριακή 12/10
- 12:45 ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός
- 13:00 Ανόρθωση Βόλου-Πρωτέας Βούλας
- 13:30 Παναθλητικός-Αμύντας
- 14:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα
Ρεπό: Ολυμπιακός
Κατάταξη
- ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 2-0
- Πανσερραϊκός 1-1
- Ολυμπιακός 1-0
- ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
- Παναθηναϊκός 1-0
- ΠΑΟΚ 0-1
- Αθηναϊκός 0-1
- Ανόρθωση Βόλου 0-1
- Αμύντας 0-1
- Πρωτέας Βούλας 0-1
- Παναθλητικός -
* ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Πανσερραϊκός έχουν έναν αγώνα περισσότερο.
