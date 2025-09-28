Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΣ Γιάννινα (28/9, 16:00, ΕΡΤ2) στον τελικό του Super Cup Γυναικών, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025/26.

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΣ Γιάννινα θα αναμετρηθούν στον τελικό του Super Cup Γυναικών που θα διεξαχθεί στο κλειστό Γυμναστήριο Τ9 στην Άρτα (28/9, 16:00, ΕΡΤ2), με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς.

Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το double την σεζόν 2024/25, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα ήταν ο φιναλίστ του Κυπέλλου Γυναικών.

Η φόργουορντ του ΠΑΣ Γιάννινα, Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου ανέφερε με αφορμή τη συμμετοχή στον πρώτο τελικό του Super Cup Γυναικών: «Η συμμετοχή μας στο πρώτο Super Cup στην ιστορία του μπάσκετ Γυναικών είναι μια στιγμή ιστορική. Νιώθουμε πραγματικά υπερήφανες που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και έχουμε την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε τα Ιωάννινα σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό».

Εκ μέρους του Ολυμπιακού, η Ιωάννα Δίελα επισήμανε: «Είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικό που μπαίνει στο μπάσκετ γυναικών αυτός ο θεσμός και ελπίζω να καθιερωθεί. Εύχομαι να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι και να το ευχαριστηθούν όσοι βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου στην Άρτα και όσοι το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση».