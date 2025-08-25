Ολυμπιακός: Επίσημη πρώτη διπλή προπόνηση για την ομάδα μπάσκετ γυναικών

Ευτυχία Οικονομίδου
Μπάσκετ Γυναικών Ολυμπιακός

Σε φουλ ρυθμό για την αγωνιστική σεζόν 2025-26 έχουν μπει οι αθλήτριες της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού πραγματοποιώντας την πρώτη τους προπόνηση.

Οι αθλήτριες της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού ξεκίνησαν κι επίσημα την προετοιμασία τους για τη σεζόν 2025-26.

Νωρίτερα, την Πέμπτη 21 Αυγούστου οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας πραγματοποίησαν την πρώτη συγκέντρωση της σεζόν στο ΣΕΦ και χωρισμένες σε δύο γκρουπ, πέρασαν από εργομετρικές εξετάσεις.

Αφού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, την Δευτέρα (25/08) πάτησαν παρκέ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για πρώτη φορά φέτος και με διπλή προπόνηση.

 
