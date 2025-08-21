Αλεξανδρή για Παναθηναϊκό: «Τα ωραιότερα 3 χρόνια της μπασκετικής μου ζωής»

Η Διονυσία Αλεναδρή μέσα από ανάρτησή της ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για τα όσα έζησε κατά τη διάρκεια της θητείας της στο «τριφύλλι».

Η Διονυσία Αλεξανδρή, μετά από τρία χρόνια στα «πράσινα», αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η ίδια κατά το διάστημα αυτό, ήταν μία από τις πιο σημαντικές παίκτριες του «τριφυλλιού», μετρώντας κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών από 9,5 πόντους με 4,3 ασίστ σε 27:10 λεπτά εντός παρκέ.

Η Ελληνίδα γκαρντ, μέσα από δημοσίευσή της στο Instagram ευχαρίστησε την οικογένεια του Παναθηναϊκού για τα όσα έζησε ενώ χαρακτήρισε τα χρόνια της στον σύλλογο ως τα καλύτερα της μπασκετικής της ζωής.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την καλύτερη κερκίδα του κόσμου»

«Τα ωραιότερα 3 χρόνια της μπασκετικής μου ζωής.. Ευχαριστώ την Έλενα Καπογιάννη που με συμπεριέλαβε στο ρόστερ και όσους έχω συνεργαστεί.. Λολίτα Λύμουρα, Γκουζίνη Βασιλεία , Γιώργο Σίμο , Σελέν Ερντέμ και φυσικά τις συμπαίκτριες μου. Δεν λέω αντίο αλλά εις το επανιδείν!

Υ.Γ. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την καλύτερη κερκίδα του κόσμου.. Πάντα δίπλα μας! Θα μου λείψετε»