Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε η Σπυριδοπούλου

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

Η Άννα Σπυριδοπούλου, υποβλήθηκε την Τρίτη (11/5) σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης ρήξεως πρόσθιου χιαστού με απόλυτη επιτυχία από τον γιατρό του συλλόγου κ. Γιώργο-Γρηγόρη Καραχάλιο στο Ιατρικό Π. Φαλήρου. Άπαντες της ευχόμαστε περαστικά και γρήγορη επάνοδο στους αγωνιστικούς χώρους.

Get Well Soon, Anna!