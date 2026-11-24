Νίκος Παππάς: Επέστρεψε στα παρκέ
Μια ιδιαίτερη στιγμή είχε η αναμέτρηση του Απόλλωνα Λιβαδειάς με τον Λοκρό Αταλάντης, καθώς ο Νίκος Παππάς φόρεσε ξανά τη φανέλα ομάδας και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση.
Ο άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού και νυν ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής αγωνίστηκε με τον Λοκρό Αταλάντης, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την μπασκετική του διαδρομή. Μάλιστα, η επιστροφή του συνδυάστηκε με εκτός έδρας νίκη, καθώς ο Λοκρός επικράτησε με 82-75 του Απόλλωνα στη Λιβαδειά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.