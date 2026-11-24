Ο Νίκος Παππάς φόρεσε ξανά τα μπασκετικά του και αγωνίστηκε με τον Λοκρό Αταλάντης, την ομάδα που τον σύστησε στον κόσμο.

Μια ιδιαίτερη στιγμή είχε η αναμέτρηση του Απόλλωνα Λιβαδειάς με τον Λοκρό Αταλάντης, καθώς ο Νίκος Παππάς φόρεσε ξανά τη φανέλα ομάδας και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση.

Ο άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού και νυν ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής αγωνίστηκε με τον Λοκρό Αταλάντης, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την μπασκετική του διαδρομή. Μάλιστα, η επιστροφή του συνδυάστηκε με εκτός έδρας νίκη, καθώς ο Λοκρός επικράτησε με 82-75 του Απόλλωνα στη Λιβαδειά.