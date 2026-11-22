Ο Μιχάλης Τσιντσίνης των TechItSerious άνοιξε τα χαρτιά του στο Gazzetta για τη νέα εποχή της Νίκης Βόλου σώζοντας το τμήμα από τη διάλυση και για το πενταετές πλάνο που αλλάζει τα δεδομένα στην επαρχία.

Αν ανοίξεις το YouTube και πληκτρολογήσεις TechItSerious, θα πέσεις πάνω σε τρία αδέρφια από τον Βόλο, τον Αλέξη, τον Δημήτρη και τον Μιχάλη Τσιντσίνη.Τρία παιδιά που έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια τεράστια κοινότητα μέσα από βίντεο με gaming, car projects, φαγητό, γήπεδο και unboxings, έχοντας ως βασικά συστατικά τον αυθορμητισμό, το χιούμορ και αυτό το αυθεντικό, οικογενειακό κλίμα που σε κάνει να νιώθεις δικός τους άνθρωπος αλληλεπιδρώντας ιδανικά με τον κόσμο.

Οι περισσότεροι δεν χρειάζονται αυτή την εισαγωγή, καθώς τους γνωρίζουν ήδη. Αυτό που ίσως δεν ήξεραν πολλοί μέχρι τώρα, είναι ότι η τρέλα τους για τον αθλητισμό και ειδικότερα για την ομάδα της καρδιάς τους, τη Νίκη Βόλου, δεν μένει σε επιφανειακό επίπεδο. Αφού πρώτα έβαλαν την υπογραφή τους σχεδιάζοντας τη φανέλα του συλλόγου, ήρθε η στιγμή να βγουν μπροστά στα δύσκολα. Η νέα εποχή στο τμήμα μπάσκετ της Νίκης Βόλου φέρει πλέον τη σφραγίδα τους, με ένα σύνθημα που τα λέει όλα: «Μεγάλη τιμή, αλλά ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη, να συμβάλλουμε ώστε να παραδώσουμε στα παιδιά μας τη μεγάλη μας Νίκη, ακόμη μεγαλύτερη».

Ο Μιχάλης Τσιντσίνης μίλησε στο Gazzetta και άνοιξε τα χαρτιά του για το πώς έφτασαν να αναλάβουν τα ηνία, το πενταετές πλάνο που θέλει να βάλει τέλος στο «κάψιμο» παραγόντων, τη σειρά ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν, αλλά και το μήνυμα ενότητας.

Όταν το όνειρο της Elite League έφτασε στο χείλος της διάλυσης

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της ευθύνης που ανέλαβαν τα τρία αδέρφια, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο λίγο πίσω. Πέρυσι, η Νίκη Βόλου κατέβηκε στην Elite League με έναν άρτιο φάκελο μέσω wild card και το πιο νεανικό ρόστερ της κατηγορίας, κάνοντας μάλιστα τρεις νίκες στο ξεκίνημα. Όμως, τα οικονομικά ζητήματα «χτύπησαν την πόρτα» και χρήματα που είχαν υπολογιστεί στην ομάδα δεν ήρθαν ποτέ, παίκτες αποχώρησαν και η χρονιά έκλεισε στα play-outs μετά από ένα μπαράζ με τους Σοφάδες. Το καλοκαίρι, τα... κουκιά για τη National League 1 δεν έβγαιναν, όπως ανέφερε χαρακτηστικά ο Μιχάλης, ούτε καν για το τοπικό. Οι προπονητές των Ακαδημιών, χωρίς να έχουν μια ξεκάθαρη απάντηση, αποχώρησαν και μαζί τους έφυγαν και πολλά παιδιά με τον ιστορικό σύλλογο του Βόλου να μένει ακέφαλος.

«Βλέποντας μια προσπάθεια ετών να πηγαίνει στράφι και την ομάδα να οδεύει προς τη διάλυση, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα αδιέξοδο», εξήγησε ο Μιχάλης Τσιντσίνης στο Gazzetta, φροντίζοντας να ξεκαθαρίσει πως αυτό δεν ήταν απαραίτητα ευθύνη των προηγούμενων διοικήσεων, αλλά έπαιξαν ρόλο και όσοι υποσχέθηκαν πράγματα και η γενικότερη οικονομική συγκυρία.

Κάπου εκεί ήρθε η πρόταση από τον Νίκο Ρούμπο (μέχρι πρότινος γενικό διευθυντή του τμήματος και παλαιότερα πρόεδρο του Ολυμπιακού Βόλου). με στόχο να μπουν μπροστά, να λειτουργήσει η φετινή σεζόν ως χρονιά μετάβασης στη Β' ΕΣΚΑΘ με μεγαλύτερη έμφαση στις Ακαδημίες και την U23, και του χρόνου η ομάδα να χτιστεί σωστά βήμα-βήμα για τη National League 2 (Γ' Εθνική).

Όπως εξηγεί, αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει τις Ακαδημίες μπάσκετ της Νίκης Βόλου, οι οποίες αριθμούν κοντά στα 150 παιδιά, ενώ παράλληλα τρέχουν την ανδρική ομάδα στη Β' ΕΣΚΑΘ, ουσιαστικά ένα σύνολο U23 που αποτελείται από παιδιά του Εφηβικού μετρώντας ήδη το απόλυτο (3 στα 3). Μάλιστα, έχουν ήδη συμφωνήσει με αρκετούς από αυτούς τους νεαρούς αθλητές ώστε να στελεχώσουν το ρόστερ της επόμενης σεζόν στη National League 2, έχοντας παράλληλα θέσει σε εφαρμογή ένα πενταετές πλάνο. Στόχος των TechItSerious είναι να ανατρέψουν μια παθογένεια που παρατηρείται συχνά στις ομάδες της περιφέρειας. Την εξάρτηση, δηλαδή, από έναν ή δύο παράγοντες με καλή διάθεση και οικονομική επιφάνεια, οι οποίοι ανεβάζουν μεν τον σύλλογο ψηλά, αλλά όταν κουραστούν, στεναχωρηθούν, ξεμείνουν από πόρους ή αλλάξουν προτεραιότητες, αφήνουν την ομάδα ακέφαλη και σε διαρκή αναζήτηση του επόμενου χρηματοδότη.

«Δεν πήραμε την απόφαση με χαρά, την πήραμε από ανάγκη, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση», παραδέχεται ο Μιχάλης, ο οποίος θέλησε να γίνει ξεκάθαρο πως το μπάσκετ της Νίκης Βόλου παραμένει υπό τον Ερασιτέχνη. «Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι στην επαρχία δίνουμε από το υστέρημά μας. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά χρόνο από τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας και τη δουλειά μας. Ο τίτλος του "προέδρου" είναι εντός εισαγωγικών. Το μπάσκετ ανήκει στον Ερασιτέχνη, καθημερινά την ομάδα την τρέχει ο Νίκος Ρούμπος κι εμείς αναλάβαμε το οργανωτικό κομμάτι και την προβολή».

Μία αυθεντική σχέση 31 ετών κι όχι ένα εγχείρημα στο YouTube

«Δεν φτιάξαμε μια ομάδα από το μηδέν, αναλάβαμε έναν ιστορικό σύλλογο 103 ετών, με Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικές Συνελεύσεις και κόσμο που κρίνει αυστηρά κάθε σου βήμα. Προφανώς θέλουμε να επικοινωνήσουμε αυτή την προσπάθεια μέσα από το κανάλι μας, αφενός για να εμπνεύσουμε κι άλλους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τις τοπικές τους ομάδες χωρίς φόβο λόγω των καταστάσεων στο ελληνικό μπάσκετ, και αφετέρου για να δείξουμε στα παιδιά ότι, πέρα από την τεχνολογία και το gaming, πάντα ο αυθεντικός τρόπος διασκέδασης παραμένει ο αθλητισμός είτε ως φίλαθλοι, είτε ως συμμετέχοντες».

Άλλωστε, για τον Μιχάλη και την οικογένειά του, η Νίκη Βόλου είναι το δεύτερο σπίτι του. Με θείο πρόεδρο στην ομάδα τη δεκαετία του '90, μεγάλωσε στα γήπεδά της ως τερματοφύλακας στην αρχή μέχρι να τον κερδίσει το μπάσκετ, έπαιξε στις χρυσές φουρνιές των Ακαδημιών με επικεφαλής τον Νίκο Κουντούρη κόντρα σε Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και κολλέγιο Μαντουλίδη, φόρεσε τη φανέλα της ανδρικής ομάδας στη Γ' Εθνική για μερικά παιχνίδια, πέρασε από προπονητικά πόστα σε Μυτιλήνη, Νορβηγία και Κένταυρο Ζαγοράς, δούλεψε στη στατιστική υπηρεσία, έκανε μεταδόσεις αγώνων και τα τελευταία 11 χρόνια υπηρετεί τον σύλλογο από πολλαπλά διοικητικά πόστα, από την επικοινωνία και το γραφείο Τύπου, έως τα social media. Ξέρει κάθε σπιθαμή αυτού του γηπέδου, αδιαμφισβήτητα.

Τέλος στο «κάψιμο» παραγόντων – Το μοντέλο της λαϊκής βάσης

Το όραμα των TechItSerious για τη Νίκη Βόλου (έναν τεράστιο σύλλογο της επαρχίας με πάνω από 2.500 αθλούμενα παιδιά σε 13+ τμήματα) βασίζεται σε ένα πενταετές πλάνο που θέλει να αλλάξει τη νοοτροπία του επαρχιακού αθλητισμού με στόχο να συνεχίσουν να αθλούνται αυτά τα παιδιά χωρίς να χρειαστεί να «ματώσει» ξανά κανείς οικονομικά, όπως τόνισε ο Μιχάλης.

«Στην περιφέρεια μπαίνει μπροστά ένας παράγοντας με καλή διάθεση και χρήματα, ανεβάζει την ομάδα, κι όταν κουραστεί, στεναχωρηθεί ή ξεμείνει, η ομάδα μένει ακέφαλη. Εμείς αυτό πάμε να αλλάξουμε: να μην "καίμε" παράγοντες. Θέλουμε ένα εξασφαλισμένο μπάτζετ από μια λαϊκή βάση, από το μικρό υστέρημα πολλών ανθρώπων».

Τα πρώτα δείγματα ανταπόκρισης του κόσμου είναι πολύ θετικά, καθώς πάνω από 150 κάρτες διαρκείας έκαναν φτερά αμέσως μετά το σχετικό βίντεο στο κανάλι, ταξιδεύοντας μέχρι την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Σκωτία, την Ιρλανδία και την Κύπρο! Είναι γεγονός ότι ενεργοποιείται ξανά η Λέσχη Φίλων 100 ατόμων, όπου ο καθένας θα δίνει ένα συμβολικό ποσό, «σαν να λέμε το εβδομαδιαίο του τσίπουρο», για να στηρίζει τα ταμεία της ομάδας.

Παράλληλα, οι χορηγοί του καναλιού των TechItSerious θα μπουν κι αυτοί στο παιχνίδι, κερδίζοντας προβολή τόσο στο YouTube όσο και στη φανέλα της Νίκης. Ο Μιχάλης τονίζει ότι στις Ακαδημίες πέφτει το μεγαλύτερο βάρος σε εγκαταστάσεις, υλικό και προπονητές, με στόχο σε 2-3 χρόνια τουλάχιστον το 50% της ανδρικής ομάδας να αποτελείται από δικά τους παιδιά, όπως συνέβαινε και τις ένδοξες εποχές που η Νίκη έπαιζε στην Α1 (η μοναδική της πόλης). «Όταν το παιδί και ο γονιός βλέπουν δικά μας παιδιά στην πρώτη ομάδα, αποκτούν αυτομάτως τεράστιο κίνητρο», είπε.

Η προβολή στο YouTube και το ενωτικό μήνυμα

Φυσικά, όλο αυτό το ταξίδι δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από τις κάμερες. Τα τρία αδέρφια ετοιμάζουν σειρά ντοκιμαντέρ στο κανάλι τους (4-6 επεισόδια μέσα στη χρονιά), δείχνοντας τη διαδρομή, τις δυσκολίες και το χτίσιμο της ομάδας, θέλοντας να περάσουν το μήνυμα στα παιδιά ότι, πέρα από το gaming και τις οθόνες, ο αυθεντικός τρόπος διασκέδασης παραμένει το γήπεδο.

Όσο για την ανταπόκριση; Οι άνθρωποι του μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα –από τον προπονητή της Αναγέννησης Καρδίτσας μέχρι ανθρώπους του Ολυμπιακού Βόλου– τους έδωσαν συγχαρητήρια. «Έχουμε λάβει τρομερό feedback από ανθρώπους του μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, με πήρε τηλέφωνο ο προπονητής της Αναγέννησης Καρδίτσας –με την οποία κανονικά θα ήμασταν αντίπαλοι– για να μου δώσει συγχαρητήρια και να προσφέρει τη βοήθειά του, ενώ μας κάλεσαν και άνθρωποι του Ολυμπιακού Βόλου», ανέφερε ο Μιχάλης.

«Η προσπάθεια έχει αγκαλιαστεί, αν και δεν θα κρύψω ότι θα ήθελα να δω ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους ίδιους τους Νικιώτες. Ακούμε διθυράμβους από τους followers των TechItSerious, αλλά από αρκετούς φίλους της Νίκης εισπράττουμε απλώς ένα χτύπημα στην πλάτη. Όταν τους λέμε "δεν θέλουμε τα χρήματά σας, ελάτε απλώς στο γήπεδο να στηρίξετε τα παιδιά που έχουν 3 στα 3 στη Β' ΕΣΚΑΘ", πολλοί απαντούν "πού να τρέχω τώρα στη Β' ΕΣΚΑΘ, πέρυσι έβλεπα Α2". Υπάρχει αυτή η νοοτροπία, αλλά με τον καιρό θα την ξεπεράσουμε», ήταν το μικρό παράπονό του που όμως έχει την ελπίδα άμεσης βελτίωσης.

Κλείνοντας, ο Μιχάλης Τσιντσίνης ήθελε να στείλει το δικό του μήνυμα ενότητας, τιμώντας όσους πάλεψαν πριν από εκείνους: «Ασχολούμαι συνειδητά με το μπάσκετ 31 χρόνια και τρέφω τεράστιο σεβασμό για όσους "μάτωσαν" οικονομικά για τη Νίκη μέχρι σήμερα. Όλοι έχουν κάνει λάθη, κανείς δεν είναι αλάνθαστος – ή όπως λέει και η Άντζελα, "κανένας δεν είναι άσφαλτος"! Κοιτάμε μπροστά για την επόμενη μέρα του συλλόγου και σε αυτό το ταξίδι θέλουμε όλους τους φιλάθλους δίπλα μας».

Ένα είναι ξεκάθαρο, η Νίκη Βόλου γύρισε σελίδα, το πιο ωραίο «βίντεο» της ιστορίας της μόλις ξεκίνησε και ήρθε η ώρα να... Take Serious τους TechItSerious!