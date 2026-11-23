Μία ακόμα διάκριση στην ήδη σπουδαία ιστορία του με την Ατλέτικο Μαδρίτης πρόσθεσε ο Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς η επικράτηση επί της Χετάφε τον ανέδειξε στον προπονητή με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της La Liga.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε τη νίκη με 3-0 απέναντι στη Χετάφε, όμως το αποτέλεσμα είχε ξεχωριστή σημασία και για τον άνθρωπο που βρίσκεται στον πάγκο της εδώ και χρόνια. Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έφτασε τις 345 νίκες στη La Liga και πλέον κατέχει μόνος του την πρώτη θέση στη σχετική ιστορική κατάταξη, ξεπερνώντας έναν από τους θρύλους του συλλόγου, τον Λουίς Αραγονές.

Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Αργεντινός χρειάστηκε 567 παιχνίδια στο πρωτάθλημα για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, πετυχαίνοντας ένα ποσοστό νικών 60%. Ένα στατιστικό που αποτυπώνει τη διάρκεια και τη συνέπεια της παρουσίας του στον πάγκο των Μαδριλένων.

Η επιρροή του βέβαια, δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Στη διάρκεια της προπονητικής του θητείας, η Ατλέτικο έχει προσθέσει οκτώ τρόπαια στη συλλογή της, ανάμεσά τους δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο Europa League και δύο Σούπερ Καπ Ευρώπης, καθώς και ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Ο «Τσόλο» έχει πλέον αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στον σύλλογο, κατακτώντας δύο περισσότερους τίτλους από τον Αραγονές και προσθέτοντας ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα στην πορεία του με τους «ροχιμπλάνκος».