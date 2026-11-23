Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση απέναντι στην Κηφισιά, αφήνοντας πίσω του μια πολύμηνη απουσία. Η καλή ψυχολογία και η πρώτη εικόνα του Βούλγαρου.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πάτησε ξανά το χορτάρι της Τούμπας σε επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, σχεδόν οκτώ μήνες μετά την τελευταία του συμμετοχή. Από τα τέλη Μαρτίου είχε να αγωνιστεί ο Βούλγαρος εξτρέμ, ο οποίος επέστρεψε απέναντι στην Κηφισιά, έχοντας πλέον και την ασφάλεια της διετούς ανανέωσης του συμβολαίου του.

Ο Αλέσιο Λίσι τον έριξε στο παιχνίδι στο 63ο λεπτό, με το σκορ ήδη στο 3-0, δίνοντάς του ένα γεμάτο μισάωρο για να αρχίσει να βρίσκει ξανά αγωνιστικό ρυθμό. Ο Ντεσπόντοφ ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά της επίθεσης και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση στα δεξιά, αναζητώντας κυρίως την τελική πάσα.

Δοκίμασε να δημιουργήσει ευκαιρίες με σέντρες και εκτελέσεις στατικών φάσεων, δείχνοντας διάθεση να συμμετάσχει στο επιθετικό παιχνίδι. Η χρησιμοποίησή του αριστερά, πάντως, ανέδειξε ένα γνώριμο ζήτημα. Ο Βούλγαρος δείχνει να μην μπορεί να υποστηρίξει με την ίδια αποτελεσματικότητα τον συγκεκριμένο ρόλο.

Το χαμηλό τέμπο της αναμέτρησης, από τη στιγμή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, λειτούργησε θετικά στην προσπάθεια επανένταξής του. Δεν χρειαζόταν να πιέσει τον εαυτό του στα όρια, αλλά να πάρει επαφές με την μπάλα, να κινηθεί στο γήπεδο και να ξαναμπεί στη διαδικασία ενός επίσημου αγώνα.

Το σημαντικότερο για τον Ντεσπόντοφ είναι ότι βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Η ανανέωση του συμβολαίου του και η επιστροφή στη δράση του δίνουν τη δυνατότητα να αφήσει οριστικά πίσω του μια δύσκολη περίοδο.

Ο Λίσι, άλλωστε, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του Βούλγαρου: «Είναι πολύ σημαντικό, ο Ντεσπόντοφ γυρνάει με πολλή όρεξη και δεν χρειάζεται να σας πω το επίπεδο που έχουν, το ξέρετε πολύ καλά».

Εν κατακλείδι, ο ΠΑΟΚ αποκτά ξανά μία επιπλέον λύση στα άκρα της επίθεσης. Για τον Κίριλ, το πρώτο βήμα έγινε απέναντι στην Κηφισιά. Το επόμενο είναι να ξαναβρεί τον ρυθμό και τον ρόλο που θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του.