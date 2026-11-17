Η θέση του επίτιμου Προέδρου της Α.Ε. Ίκαρου Καλλιθέας, Δ. Αγγελόπουλου αναφορικά με τις εκλογικές διαδικασίες της Ε.Ο.Κ.

Με πρωτοβουλία του επίτιμου Προέδρου, Δ. Αγγελόπουλου, η Α.Ε. Ίκαρος Καλλιθέας πήρε θέση αναφορικά με τις εκλογικές διαδικασίες της Ε.Ο.Κ.

Αναλυτικά:

«Θέση και προβληματισμοί σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες της Ε.Ο.Κ.

Μετά τα ιδιαίτερα σοβαρά γεγονότα που έχουν σημειωθεί στην Ε.Ο.Κ., θεωρούμε ότι, για λόγους θεσμικής ευθιξίας και προστασίας του κύρους της Ομοσπονδίας, θα έπρεπε σύσσωμη η σημερινή διοίκηση να υποβάλει την παραίτησή της.

Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρούμε ότι οι εκλογές δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν τόσο άμεσα, στις 20/12/2026, αλλά σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αφού προηγουμένως διασφαλιστούν οι απαραίτητες θεσμικές προϋποθέσεις. Στο μεσοδιάστημα, η διοίκηση της Ομοσπονδίας θα μπορούσε να ασκείται από προσωρινή διοίκηση, οριζόμενη μέσω της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Επιπλέον, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο, ενόψει αυτής της ιδιαίτερα κρίσιμης εκλογικής διαδικασίας, να δοθεί η δυνατότητα στα αθλητικά σωματεία να εκπροσωπηθούν με μεγαλύτερη ευελιξία.

Ειδικότερα, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εκπροσώπησης ενός σωματείου και από απλό μέλος του, το οποίο διαμένει στην Αθήνα, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης μέσω GOV από το σωματείο και με απόφαση του Δ.Σ.

Δεν μπορεί να παραγνωρίζεται η πρακτική δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα σωματεία της περιφέρειας. Για παράδειγμα, ένα σωματείο από την Κομοτηνή καλείται να μετακινήσει εκπροσώπους του στην Αθήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο και οικονομική επιβάρυνση.

Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση όλων των σωματείων πρέπει να διασφαλίζονται στην πράξη και όχι να περιορίζονται από γεωγραφικές ή οικονομικές δυσκολίες.

Η δημοκρατική λειτουργία της Ομοσπονδίας, η ισότιμη συμμετοχή όλων των σωματείων και η διασφάλιση της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας αποτελούν ζητήματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και θεσμική υπευθυνότητα.



Ο επίτιμος πρόεδρος της Α.Ε. ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ».