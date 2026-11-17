Εκκίνηση σε ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, με τους δύο «αιώνιους» να ρίχνονται στη μάχη μακριά από την έδρα τους για τη 12η αγωνιστική, με φόντο την παραμονή τους στην κορυφή.

Στη Λεμεσό ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μακάμπι στο «Σπύρος Κυπριανού» (19:00). Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από την εμφατική επικράτηση επί της Ντουμπάι (101-72), αποτέλεσμα που του επέτρεψε να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση με ρεκόρ 8-3.

Οι Πειραιώτες επιδιώκουν να χτίσουν νέο σερί, ποντάροντας στις εξαιρετικές εκτός έδρας επιδόσεις τους (5-1, με μοναδικό στραβοπάτημα στην Μπολόνια), ενώ καλούνται να βγάλουν αντίδραση μετά την πρώτη τους φετινή ήττα στην GBL από τον Άρη στο «Nick Galis Hall» (100-78).

Στον αντίποδα, η ομάδα του Όντεντ Κάτας ανέβηκε στο 3-8, βάζοντας τέλος σε τέσσερις διαδοχικές ήττες, μετά τη νίκη στον ισραηλινό

«εμφύλιο» κόντρα στη Χάποελ (80-73), στο ντεμπούτο της στη νέα της έδρα επί κυπριακού εδάφους.

Ο Ολυμπιακός μετρά επτά σερί νίκες επί της «ομάδας του λαού», ωστόσο οι τρεις εκτός έδρας ήταν με διαφορές μικρότερες των 5

πόντων. Στο 5.50 η «ερυθρόλευκη» επικράτηση με 1-5 πόντους.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δοκιμάζεται στην Ιταλία απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (22:00), αναζητώντας άμεση

επιστροφή στις επιτυχίες. Οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 8-3 και έχασαν τη μοναξιά της κορυφής, πληρώνοντας το καταστροφικό φινάλε απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο «T-Center» (74-76).

Παρότι το συγκρότημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προηγούταν με 14 πόντους στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου και έχοντας δεχθεί μόλις 43

στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, κατέρρευσε αμυντικά στο τέλος με παθητικό 33 πόντων στην τελευταία περίοδο -εκ των οποίων 13 συνεχόμενους από τον Ρόμπινσον στα τελευταία 2:21 με αποτέλεσμα την ανατροπή και την ήττα.

Πλέον, το «τριφύλλι» ξεκινά μια απαιτητική σειρά τεσσάρων εκτός έδρας αγώνων, αντιμετωπίζοντας την ομάδα του Άλεξ Μουμπρού που αγνοεί τη νίκη εδώ και πέντε αγώνες (4-7 ρεκόρ), με πιο πρόσφατη το 103-91 από την Εφές στην Πόλη.

Βασικός πυλώνας για τον Παναθηναϊκό είναι ο Λεσόρ που πήρε ανάσες στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Κολοσσό ώστε να επανέλθει στις

παραγωγικές εμφανίσεις. Στο ενισχυμένο 3.46 το combo του Γάλλου σέντερ με Over 11.5 πόντους και 7.5 ριμπάουντ.

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