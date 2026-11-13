Συνεχίζει μόνος στη κορυφή!

Επιστροφή στο «T-Center» για τον Παναθηναϊκό όπου υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (21:15) για την 11 η στροφή της Euroleague, επιδιώκοντας να υπερασπιστεί τη μοναξιά της πρώτης θέσης.

Με ρεκόρ 8-2, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς οδηγεί την κούρσα. Οι «πράσινοι» άφησαν γρήγορα πίσω τους την ήττα από την Εφές στην Κωνσταντινούπολη, βγάζοντας αντίδραση στη Μαδρίτη. Εκεί, υπέταξαν τη Ρεάλ στην παράταση (115-112), νικώντας και τα λάθη τους, με τον Κέντρικ Ναν να πραγματοποιεί μια εκπληκτική εμφάνιση 33 πόντων και να παίρνει την ομάδα στις πλάτες του, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Λεσόρ (20 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Έπειτα από αυτά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια, το «τριφύλλι» επιστρέφει στη βάση του για ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας. Η μονομαχία κόντρα στους Καταλανούς αποκτά διπλή αξία, αφού ακολουθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με τέσσερις συνεχόμενες εξόδους απέναντι σε Βίρτους Μπολόνια, Ζαλγκίρις, Βαλένθια και Μπεσίκτας.

Ο Παναθηναϊκός ποντάρει στην ισχύ της έδρας του (6-1), απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται στο 7-3 και αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικός μακριά από τη Βαρκελώνη (4-1, με μοναδική απώλεια στο Ντουμπάι) καθώς συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες νίκες με το 90-93 επί της Χάποελ στη Σόφια.

Από την άλλη όμως έχει σημαντικές απουσίες, με κυριότερη αυτή του Πάντερ, κάτι που αναμένεται να έχει βαρύνουσα σημασία, οδηγώντας την ομάδα του Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς σε πιο αμυντικό προσανατολισμό. Στο 1.91 να μείνει η αναμέτρηση στους Under 171.5 πόντους.

Για τον Ομπράντοβιτς είναι σημαντικό να πάρει λύσεις από πολλούς παίκτες, με τον Μπάντιο να είναι κλειδί. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ ήταν κορυφαίος στη νίκη επί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και μπορεί να προσφέρει πολύπλευρα και στο σκοράρισμα όποτε χρειάζεται, πέρα από τα καθήκοντα στα μετόπισθεν. Στο 3.00 να έχει 13+ στο combo πόντων, ριμπάουντ και ασίστ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial