Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική της Euroleague θέλοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με 57-62, σε ένα παιχνίδι που δυσκολεύτηκαν αρκετά επιθετικά και έμειναν μόλις στους 57 πόντους.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν αυτός που ξεχώρισε, πετυχαίνοντας 27 πόντους αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του. Για άλλο ένα ματς μπορεί να βγει μπροστά και το να σημειώσει 21+ πόντους είναι σε απόδοση 1.95 στη Novibet.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, δυσκολεύτηκε αρκετά και στην αναμέτρηση με το Μαρούσι για το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά στο τέλος επικράτησε με 83-81.

Η απουσία του Μοντέρο φαίνεται ότι έχει επηρεάσει τον Ολυμπιακό και η ομάδα έχει βγει στην αγορά για παίκτη.

Με ρεκόρ 7-3, οι «ερυθρόλευκοι» δεν θέλουν να έχουν άλλη απώλεια. Η νίκη τους με χάντικαπ -5,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.92 στη Novibet.

Από την άλλη η Ντουμπάι, έχει το ίδιο ρεκόρ με τον Ολυμπιακό και μετράει δύο σερί νίκες στη διοργάνωση. Την προηγούμενη αγωνιστική έφυγε με το διπλό (75-93) από την έδρα της Βίρτους στην Μπολόνια, έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Καμπενγκέλε και Ράιτ με 16 πόντους.

Ο Τόμας Γουόκαπ θα μείνει εκτός για άλλο ένα ματς καθώς ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στην μέση. Μάλιστα δεν ταξίδεψε καν με την υπόλοιπη αποστολή για την Ελλάδα.

Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στο ΣΕΦ του έχει στοιχίσει καθώς στη SUNEL Arena μετράει ήδη δύο ήττες σε τέσσερα παιχνίδια.

Απέναντι στην Ντουμπάι είναι το φαβορί της αναμέτρησης και αυτό θέλει να το δείξει και στο γήπεδο.

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