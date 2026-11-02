Ο Πανελλήνιος ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα πως ο νέος Γενικός Διευθυντής της ομάδας θα είναι ο Γιώργος Καλαϊτζής.

Νέο κεφάλαιο για τον Πανελλήνιο. Ο ιστορικός σύλλογος της Κυψέλης ανακοίνωσε και με τη... βούλα πως ο Γιώργος Καλαϊτζής είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής της ομάδας. Οι «Ολυμπιονίκες» που αγωνίζεται στη National League 1, ευελπιστεί να επιστρέψει σύντομα στην πρώτη σκηνή της ελληνικής καλαθοσφαίρισης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Καλαϊτζή, ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του General Manager στην Ανδρική ομάδα Μπάσκετ του Συλλόγου των Ολυμπιονικών και του εύχεται υγεία και καλή επιτυχία στο έργο του.



Ο Γιώργος Καλαϊτζής έχει κατακτήσει στη καριέρα του, το Χρυσό Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων το 1999, την Ευρωλίγκα το 2000 και το 2002, 8 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα Ελλάδος, ενώ με την Εθνική Ανδρών κατέγραψε 56 συμμετοχές και σημείωσε 183 πόντους, συμμετέχοντας σε μεγάλες διοργανώσεις».