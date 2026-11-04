Ο λόγος που Κωνσταντίνος Τσέτσιλας και Μιχάλης Ματσούκας έμειναν εκτός ορισμών της ΚΕΔ για την 10η αγωνιστική της Superleague.

Εκτός ορισμών από τα παιχνίδια του ερχόμενου Σαββατοκύριακου για την 10η αγωνιστική της Superleague έμειναν οι Κωνσταντίνος Τσέτσιλας και Μιχάλης Ματσούκας.

Η μη παρουσία τους στους αγώνες προκάλεσε ερωτηματικά, με την ΚΕΔ να αποσαφηνίζει πως η επιλογή αυτή αφορά ξεκάθαρα διαχείριση των δυο διαιτητών, και όχι κάποια τιμωρία για την απόδοσή τους, στα παιχνίδια που βρέθηκαν την περασμένη (9η) αγωνιστική.

Μάλιστα, εξηγείται πως υπάρχει ικανοποίηση για την παρουσία τους.