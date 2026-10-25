Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με τον Άγγελο Παπανικολάου να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου.



Ο Αγγελος Παπανικολάου είναι ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., μετά την αναδιάρθρωση που προέκυψε στη σημερινή (25/10) έκτακτη συνεδρίαση.

Αναλυτικά η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:

ΝΕΟ ΔΣ ΕΟΚ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΗΣ: Α΄ Αντιπρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ: Β΄ Αντιπρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΚΗΣ: Γενικός Γραμματέας

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ – ΦΑΣΟΥΡΑ: Ταμίας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ: Ειδικός Γραμματέας και Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-KOUROS)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος της ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ: Υπεύθυνος Αθλητικής Ακεραιότητας και Αθλητικών Αξιών

ΑΘΗΝΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΚΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 1ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ: 2ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπρόσωπος ΠΣΑΚΚ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ: Εκπρόσωπος ΣΕΠΚ

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τις πρώτες αποφάσεις του νέου Δ.Σ.