ΕΣΚΑΝΑ: «Συνεχείς αναβολές αγώνων, σε ομηρία αθλητές σωματεία και οικογένειες»

Με χαρακτηριστική ανακοίνωση η ΕΣΚΑΝΑ επισήμανε τα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται με τις συνεχόμενες αναβολές των αγώνων.

Πολλά τα προβλήματα στην ΕΣΚΑΝΑ καθώς υπάρχουν συνεχείς αναβολές αγώωνων με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή οικονομική επιβάρυνση στα σωματεία.

Η χαρακτηριστική ανακοίνωση

«​Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο των συνεχών, αλλεπάλληλων και αναίτιων αναβολών / ακυρώσεων αγώνων στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΝΑ. Οι αποφάσεις αυτές συχνά ανακοινώνονται την τελευταία στιγμή (λόγω ζητημάτων όπως η μη γνωστοποίηση ορισμών διαιτητών/κριτών, διοικητικών διαφωνιών ή προβλημάτων υποδομών).

​Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης είναι δραματικές:

​Για τους αθλητές & τις ακαδημίες: Καταστρέφεται ο αγωνιστικός προγραμματισμός, η ψυχολογία και η προσπάθεια μηνών των παιδιών και των αθλητών που προετοιμάζονται καθημερινά.

​Για τις οικογένειες: Δημιουργείται τεράστια αναστάτωση στον οικογενειακό προγραμματισμό, με άσκοπες μετακινήσεις, χαμένες ώρες και έξοδα.

​Για τα σωματεία: Επιβαρύνονται οικονομικά και οργανωτικά, ενώ απαξιώνεται η ίδια η διοργάνωση.

​Το ερασιτεχνικό μπάσκετ υφίσταται μια διαρκή απαξίωση και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να δώσουν αμέσως εξηγήσεις.»