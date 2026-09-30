Στην National League 1 θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λίνος Χρυσικόπουλος με τον Ιόνιο.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Ο πολύπειρος φόργουορντ ανακοινώθηκε από τον Ιόνιο και θα παίζει τη νέα σεζόν στην Νational League 1.

Με αυτόν τον τρόπο επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του, την Κέρκυρα και ανεβάζει επίπεδο την νέα του ομάδα.

Στα 33 του έχει μια σπουδαία καριέρα φορώντας τις φανέλες του Άρη, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Περιστερίου, του Κολοσσού και του Προμηθέα, ενώ έχει αγωνιστεί και με την Εθνική Ανδρών.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 έπαιξε στον Κολοσσό και μέτρησε 3.1 ριμπάουντ και 1.3 ριμπάουντ ανά ματς.

Αναλυτικά

Ο ΛΙΝΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΙΟΝΙΟ!



Υπάρχουν αποφάσεις που δεν λαμβάνονται με βάση τα χρήματα, τις προτάσεις ή το επόμενο συμβόλαιο.



Παίρνονται με την καρδιά.



Ο Λίνος Χρυσικόπουλος, ένας αθλητής με τεράστια διαδρομή στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, παίρνει μια απόφαση που ξεπερνά τα όρια μιας ακόμη μεταγραφής.



Επιστρέφει στο νησί του.

Επιστρέφει στην Κέρκυρα.

Επιστρέφει για τον ΙΟΝΙΟ.



Μετά από μια σπουδαία καριέρα, έχοντας αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες και έχοντας ζήσει το μπάσκετ στο ανώτατο επίπεδο, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Λίνος επιλέγει να κάνει την υπέρβαση.



Άφησε πίσω του , το υψηλότερο επίπεδο για να επιστρέψει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.



Στον τόπο του.



Η επιστροφή του, όμως, δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι.



Αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο:



Το μπάσκετ της Κέρκυρας.

Τον ΙΟΝΙΟ.

Πάνω απ’ όλα, τα παιδιά της Ακαδημίας μας.



Ο Λίνος επιστρέφει για να μοιραστεί με τη νέα γενιά τις εμπειρίες μιας σπουδαίας διαδρομής.



Για να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά.



Για να τους μιλήσει για το μπάσκετ, τη σκληρή δουλειά, την πειθαρχία, τις θυσίες και όλα όσα χρειάζονται για να φτάσει ένας αθλητής στο υψηλότερο επίπεδο.



Για να βοηθήσει τα παιδιά της Κέρκυρας να ονειρευτούν ακόμα πιο ψηλά.



Και να τους δείξει πως ένα παιδί που ξεκινά από ένα νησί μπορεί να φτάσει στην κορυφή.



Για εμάς στον ΙΟΝΙΟ, αυτή δεν είναι απλώς μια μεγάλη μεταγραφή.



Είναι ένα μήνυμα προς ολόκληρη την Κέρκυρα.



Ότι το κερκυραϊκό μπάσκετ μπορεί να δημιουργήσει ξανά πρότυπα.



Ότι τα παιδιά μας αξίζουν να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που έχουν φτάσει στην κορυφή.



Και ότι το μέλλον του μπάσκετ στο νησί μας μπορεί να είναι πολύ σπουδαιότερο από όσο φανταζόμαστε.



Λινο, καλώς όρισες σπίτι σου



⚪ ΛΙΝΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ — ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ.