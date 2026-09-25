ΕΗCB και ΣΕΠΚ διευρύνουν την εκπαιδευτική τους συνεργασία

Η Ένωση Προπονητών της EuroLeague (EuroLeague Head Coaches Board – EHCB) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας τους, η οποία ξεκίνησε και αναπτύχθηκε μέσα από τα τρία τελευταία διεθνή Σεμινάρια Προπονητών του EHCB.

Ο ΣΕΠΚ αποτέλεσε πολύτιμο συνεργάτη στη διοργάνωση των Σεμιναρίων, τα οποία φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα τα τρία τελευταία καλοκαίρια, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη του EHCB να συμβάλουν στην επιμόρφωση και εκπαίδευση της ελληνικής προπονητικής κοινότητας, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου προπονητικού σεμιναρίου στον κόσμο.

Το επόμενο βήμα αφορά μια ακόμη πιο στενή συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών, η οποία θα επεκταθεί και στην EHCB Coaches Academy.

Ο πρόεδρος του EHCB, Τσάβι Πασκουάλ, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, ένας πολύτιμος συνεργάτης μας τα τελευταία τρία χρόνια, θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί μας στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στην εκπαίδευση και επιμόρφωση προπονητών σε όλο τον κόσμο».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΠΚ, Παναγιώτης Γιαννάκης, ανέφερε: «Η αποστολή του ΣΕΠΚ είναι και εκπαιδευτική και για αυτό τον λόγο καλωσορίσαμε την Ένωση Προπονητών της EuroLeague και το συνέδριό της στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής. Η επιθυμία μας είναι αυτή η συνεργασία, που έχει αποδειχθεί εποικοδομητική και για τις δύο πλευρές, να επεκταθεί και να συνεχιστεί για πολλά χρόνια».

Ο ΣΕΠΚ αποτελεί τον πρώτο εθνικό σύνδεσμο προπονητών που προχωρά σε επίσημη συνεργασία με το EHCB. Και οι δύο πλευρές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία, καθώς και την επιθυμία τους να υπάρξουν στο μέλλον ακόμη περισσότερες αντίστοιχες συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο. Η διεύρυνση της συνεργασίας EHCB και ΣΕΠΚ επιβεβαιώνει τη σταθερή κοινή τους δέσμευση στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη διαρκή πρόοδο των προπονητών, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

