Με τον Ολυμπιακό στην Ισπανία: Διαγωνισμός* για δωρεάν ταξίδι!

Δύο πόλεις. Δύο μεγάλες αναμετρήσεις. Ένα μοναδικό EuroLeague ταξίδι στην Ισπανία!

Το PS Blog και η Allwyn, official partner της EuroLeague, σού δίνει την ευκαιρία να ζήσεις τον Ολυμπιακό με έναν διαφορετικό τρόπο: όχι από την οθόνη, αλλά από κοντά, στην Ισπανία!

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν για δύο μεγάλες εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι στη Βαλένθια (13/10) και την Μπαρτσελόνα (16/10), και ένας τυχερός νικητής* μαζί με το plus one του θα έχει την ευκαιρία να ζήσει ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό basketball trip.

Πρώτη στάση, Βαλένθια. Επόμενη, Βαρκελώνη. Δύο πόλεις, δύο EuroLeague nights και μπροστά σου η εμπειρία να βρίσκεσαι στις κερκίδες για δύο μεγάλες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, μέσα σε ένα ταξίδι γεμάτο μπάσκετ.

Το ταξιδιωτικό πακέτο* για δύο άτομα περιλαμβάνει:

Ταξίδι στη Βαλένθια και τη Βαρκελώνη

Διαμονή σε ξενοδοχεία

VIP εισιτήρια για το Βαλένθια-Ολυμπιακός (13/10/2026)

VIP εισιτήρια για το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (16/10/2026)

Μετακινήσεις

Και το μόνο που μένει είναι να διεκδικήσεις τη θέση σου!

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον μεγάλο διαγωνισμό* του PS Blog μπορείς να δεις εδώ.

Γιατί αυτή τη φορά, η EuroLeague δεν παίζεται απλώς στην Ισπανία. Μπορεί να σε ταξιδέψει μέχρι εκεί!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

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