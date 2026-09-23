Με τον Ολυμπιακό στην Ισπανία: Διαγωνισμός* για δωρεάν ταξίδι!
Το PS Blog και η Allwyn, official partner της EuroLeague, σού δίνει την ευκαιρία να ζήσεις τον Ολυμπιακό με έναν διαφορετικό τρόπο: όχι από την οθόνη, αλλά από κοντά, στην Ισπανία!
Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν για δύο μεγάλες εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι στη Βαλένθια (13/10) και την Μπαρτσελόνα (16/10), και ένας τυχερός νικητής* μαζί με το plus one του θα έχει την ευκαιρία να ζήσει ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό basketball trip.
Πρώτη στάση, Βαλένθια. Επόμενη, Βαρκελώνη. Δύο πόλεις, δύο EuroLeague nights και μπροστά σου η εμπειρία να βρίσκεσαι στις κερκίδες για δύο μεγάλες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, μέσα σε ένα ταξίδι γεμάτο μπάσκετ.
Το ταξιδιωτικό πακέτο* για δύο άτομα περιλαμβάνει:
- Ταξίδι στη Βαλένθια και τη Βαρκελώνη
- Διαμονή σε ξενοδοχεία
- VIP εισιτήρια για το Βαλένθια-Ολυμπιακός (13/10/2026)
- VIP εισιτήρια για το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (16/10/2026)
- Μετακινήσεις
Και το μόνο που μένει είναι να διεκδικήσεις τη θέση σου!
Περισσότερες λεπτομέρειες για τον μεγάλο διαγωνισμό* του PS Blog μπορείς να δεις εδώ.
Γιατί αυτή τη φορά, η EuroLeague δεν παίζεται απλώς στην Ισπανία. Μπορεί να σε ταξιδέψει μέχρι εκεί!
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.
«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ».
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