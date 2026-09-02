Ο Μαρτίνας Γκετσεβίτσιους θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε ηλικία 38 ετών στη δεύτερη κατηγορία της Λιθουανίας με τη φανέλα της Ουκμέργκες Στέκας.

Δεν πτοείται από την ηλικία ο Μαρτίνας Γκετσεβίτσιους! Ο 38χρονος Λιθουανός γκαρντ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη β' κατηγορία της χώρας με τη φανέλα της Ουκμέργκες Στέκας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27).

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και δις πρωταθλητής Ευρώπης με τους ερυθρόλευκους (2012, 2013) αγωνίστηκε την περυσινή σεζόν και πάλι στη δεύτερη εθνική κατηγορία με την Τελσιάι και κατέγραψε 15,9 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ σε 28 λεπτά κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι. Στα μέρη μας, πέρασε και από τη Θεσσαλονίκη φορώντας τη φανέλα του Άρη.

Με το εθνόσημο στο στήθος κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στην Τουρκία το 2010.