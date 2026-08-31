Ο Αντώνης Καραγιαννίδης μοίρασε θέαμα στο ματς της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία στο T-Center.

Η Εθνική μας ομάδα παλεύει με όλες τις δυνάμεις της για να κατάφερει να επικρατήσει της Ισπανίας και να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου του 2027.

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης πρόσφερε στον κόσμο μια από τις πιο όμορφες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Έκλεψε τη μπάλα και τελείωσε τη φάση με ένα εμφατικό κάρφωμα στο ανοιχτό γήπεδο.

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