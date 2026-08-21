Ο Νίκολα Γιόκιτς στις δηλώσεις του μετά τη φιλική νίκη της Σερβίας επί της Γαλλίας αποθέωσε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Αμέσως μετά τη φιλική νίκη της Σερβίας επί της Γαλλίας, ο Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποίησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αποθέωσε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος σούπερ «σταρ» των Νάγκετς, τόνισε πως ο «Γουέμπι» μπορεί να γίνει ο πιο μοναδικός μπασκετμπολίστας που έχουμε δει ποτέ και εξαρτάται από τον ίδιο αν θα τα καταφέρει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιόκιτς για τον Γουεμπανιάμα:

«Είναι σίγουρα ξεχωριστός, λόγω του πόσο μοναδικός είναι ως παίκτης και ως άνθρωπος. Δεν το βλέπω ως αντιπαλότητα.

Σίγουρα έχει την ευκαιρία να γίνει ο πιο μοναδικός μπασκετμπολίστας που έχουμε δει ποτέ. Εξαρτάται από το πόσο σκληρά θα δουλέψει, πώς θα προσαρμοστεί, πώς θα βρει τα σημεία του στο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει ο καλύτερος, ο πιο μοναδικός που έχουμε δει ποτέ».