Γιόκιτς για Γουεμπανιάμα: «Έχει την ευκαιρία να γίνει ο πιο μοναδικός μπασκετμπολίστας που έχουμε δει ποτέ...»
Αμέσως μετά τη φιλική νίκη της Σερβίας επί της Γαλλίας, ο Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποίησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αποθέωσε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.
Συγκεκριμένα ο Σέρβος σούπερ «σταρ» των Νάγκετς, τόνισε πως ο «Γουέμπι» μπορεί να γίνει ο πιο μοναδικός μπασκετμπολίστας που έχουμε δει ποτέ και εξαρτάται από τον ίδιο αν θα τα καταφέρει.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιόκιτς για τον Γουεμπανιάμα:
«Είναι σίγουρα ξεχωριστός, λόγω του πόσο μοναδικός είναι ως παίκτης και ως άνθρωπος. Δεν το βλέπω ως αντιπαλότητα.
Σίγουρα έχει την ευκαιρία να γίνει ο πιο μοναδικός μπασκετμπολίστας που έχουμε δει ποτέ. Εξαρτάται από το πόσο σκληρά θα δουλέψει, πώς θα προσαρμοστεί, πώς θα βρει τα σημεία του στο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει ο καλύτερος, ο πιο μοναδικός που έχουμε δει ποτέ».
Jokic on Wemby: “He definitely has the ability to be the best ever.” pic.twitter.com/VyT6C8ssjv— Jovan Buha (@jovanbuha) August 20, 2026
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