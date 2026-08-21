Μιλουτίνοφ: Το τρομερό buzzer-beater τρίποντο κόντρα στη Γαλλία

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μιλουτίνοφ: Το τρομερό buzzer-beater τρίποντο κόντρα στη Γαλλία

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Κατά τη διάρκεια του φιλικού μεταξύ της Γαλλίας με τη Σερβία, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέτυχε τρομερό buzzer-beater τρίποντο και μάλιστα υπό πίεση.

Η Σερβία επικράτησε της Γαλλίας με 90-87 σε φιλική αναμέτρηση, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να πετυχαίνει εντυπωσιακό buzzer-beater τρίποντο.

Συγκεκριμένα ο ψηλός του Ολυμπιακού, υποδέχτηκε την μπάλα υπό πίεση χρόνου και αναγκάστηκε να πάρει ένα σουτ τριών πόντων, μάλιστα πάνω στην άμυνα του Ρούντι Γκομπέρ.

Παρόλα αυτά, ο Μιλουτίνοφ ευστόχησε στο σουτ και μάλιστα στη λήξη του χρόνου, χαρίζοντας ένα ξεχωριστό highlight στην αναμέτρηση. Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 17:23 λεπτά συμμετοχής

Δείτε το τρίποντο του Μιλουτίνοφ:

     

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