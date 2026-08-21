Μιλουτίνοφ: Το τρομερό buzzer-beater τρίποντο κόντρα στη Γαλλία
Η Σερβία επικράτησε της Γαλλίας με 90-87 σε φιλική αναμέτρηση, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να πετυχαίνει εντυπωσιακό buzzer-beater τρίποντο.
Συγκεκριμένα ο ψηλός του Ολυμπιακού, υποδέχτηκε την μπάλα υπό πίεση χρόνου και αναγκάστηκε να πάρει ένα σουτ τριών πόντων, μάλιστα πάνω στην άμυνα του Ρούντι Γκομπέρ.
Παρόλα αυτά, ο Μιλουτίνοφ ευστόχησε στο σουτ και μάλιστα στη λήξη του χρόνου, χαρίζοντας ένα ξεχωριστό highlight στην αναμέτρηση. Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 17:23 λεπτά συμμετοχής
Δείτε το τρίποντο του Μιλουτίνοφ:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Σερβία-Γαλλία 90-87: Με υπογραφή Γιόκιτς και σπουδαίο Μιλουτίνοφ, τι έκαναν Φουρνιέ και Φρανσίσκο
- Η αξία των «παραθύρων» της FIBA: Όταν οι σταρ θυμούνται ότι το μπάσκετ είναι κάτι περισσότερο από το NBA
- Μιλουτίνοφ: «Δεν θέλαμε να πάμε στην απονομή των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού»