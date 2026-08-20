Η Σερβία κέρδισε (90-87) τη φιλική αναμέτρηση με τη Γαλλία με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μιλουτίνοφ, τι έκαναν Φρανσίσκο και Φουρνιέ.

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να κυριαρχεί η Σερβία επικράτησε (90-87) στο Βελιγράδι της Γαλλίας σε φιλική αναμέτρηση εν όψει της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ το 2027.

Ο Γιόκιτς ήταν ο κορυφαίος του παρκέ για τους νικητές έχοντας 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη. Από την πλευρά του ο Βικτόρ Γουμπενιαμά τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους (1/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα και 6 λάθη.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 17:23 λεπτά συμμετοχής. Ο πόιντ γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 13 πόντους (5/6 ελεύθερες βολές, 1/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 17:40 λεπτά συμμετοχής.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ από την πλευρά του είχε 5 πόντους (1/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 λάθος σε 26:12 λεπτά συμμετοχής.

Στα «παράθυρα» του Αυγούστου, η Σερβία θα φιλοξενήσει την Ισλανδία (28/8, 21:00) και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (31/8, 20:30) στο Πέζαρο, ενώ η Γαλλία θα υποδεχθεί την Σλοβενία (27/8, 21:30) και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σουηδία (30/8, 18:30).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-19, 46-45, 72-62, 90-87.