Μπάρλος: «Δείξαμε πως η γενιά μας μπορεί να φτάσει αρκετά ψηλά τις επόμενες χρονιές»

Ο γκαρντ της Εθνικής Παίδων Ανδρέας Μπάρλος έκανε... ταμείο στην παρουσία της ομάδας στο Ευρωμπάσκετ U16.

Στην παρουσία της Εθνικής Παίδων στο Ευρωμπάσκετ U16 αναφέρθηκε ο γκαρντ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος Ανδρέας Μπάρλος, που «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio. Παράλληλα, μίλησε για την εμπειρία του στη διοργάνωση, το μέλλον και τους προσωπικούς του στόχους. Αναλυτικά όσα είπε:

Για την πορεία της Εθνικής Παίδων στο Ευρωμπάσκετ U16: «Η 6η θέση πιστεύω είναι επιτυχία με βάση τα όσα έχει δείξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω μπορούσαμε να πάμε αρκετά καλύτερα. Με κάποια λάθη στα πρώτα ματς χάσαμε την καλύτερη διασταύρωση στη φάση των “16”, όπου συνέχισε και στους “8”. Βρήκαμε τη Λετονία απέναντί μας, μια εξαιρετική ομάδα που κατέκτησε το τουρνουά, και χάσαμε στο τέλος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι απ’ την απόδοσή μας, διότι δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για τον στόχο που είχε η Εθνική Παίδων στη διοργάνωση: «Κάθε ομάδα έχει στόχο να πάει για το μετάλλιο, που κι εμάς ήταν ο στόχος αρχικά. Όπως συνεχίστηκε το τουρνουά για εμάς, θέλαμε να πάμε για την 5η θέση. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και κερδίσαμε την 6η».

Για το αν η ήττα από το Ισραήλ ήταν αυτή που στοίχισε κάτι καλύτερο στην ομάδα: «Χάσαμε από ατυχία το ματς με την Ισπανία. Στο ματς με το Ισραήλ δε δείξαμε το καλύτερό μας πρόσωπο, χάσαμε πάλι στο τέλος. Παρ’ όλα αυτά, δεν πιστεύω πως το ματς με το Ισραήλ ήταν κομβικό για την πορεία μας στο τουρνουά, γιατί και με τη Λετονία το είχαμε το παιχνίδι. Βρεθήκαμε μπροστά σε κάποια φάση, η αντίπαλη ομάδα έβαλε τεράστια σουτ στο τέλος, με 2-3 λάθη μας μείναμε πίσω στο σκορ και ξέφυγε το παιχνίδι».

Για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων σε ένα συνεχόμενο τουρνουά: «Προφανώς στην ηλικία μας δεν είναι τόσο εύκολο, παρ’ όλα αυτά το διαχειριστήκαμε αρκετά καλά εμείς. Όσο περνούν τα χρόνια αυτό βγαίνει πιο εύκολα σ’ έναν αθλητή. Τώρα είμαστε στις αρχές μας, οπότε είναι αρκετά πιο δύσκολο».

Για το πώς βίωσε την εμπειρία του Ευρωμπάσκετ: «Ήταν μια φανταστική εμπειρία, κάθε παιδί θα ήθελε να είναι στη θέση μας. Μόνο θετικά κρατάμε. Βλέπουμε πως η γενιά μας έχει δείξει αρκετά καλά σημάδια και μπορεί να φτάσει αρκετά ψηλά τις επόμενες χρονιές».

Για το ταλέντο αυτής της «φουρνιάς»: «Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στη συγκεκριμένη γενιά. Επειδή ήταν το πρώτο τουρνουά που βρεθήκαμε και παίξαμε όλοι μαζί, θεωρώ πως αν ενώσουμε το ταλέντο που έχουμε ατομικά και το κάνουμε ομαδικό θα φτιάξουμε μια εξαιρετική ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά».

Για το πόσο βοήθησε το τουρνουά Gen A Stars εκείνον και τα παιδιά της ηλικίας του: «Το Gen A Stars ήταν ένα εξαιρετικό τουρνουά, το οποίο βοήθησε πολλά παιδιά να πάρουν πρώτες παραστάσεις από μια μεγάλη διοργάνωση. Εμένα μού άρεσε πάρα πολύ σαν τουρνουά, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για ‘μας. Έδωσε ευκαιρίες σε πολλές ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα να διεκδικήσουν τη θέση τους. Μέσω των αγώνων που έγιναν μες στη χρονιά βοήθησε αρκετά για την εξέλιξή μας».

Για την απόφασή του να αφήσει τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και να πάει στον Πανιώνιο: «Προφανώς ήταν δύσκολη απόφαση. Είχα “δεθεί” πάρα πολύ με την ομάδα, ήταν αυτή που με ανέδειξε και με “έφτιαξε”. Ο προπονητής μας, ο Χρήστος Σγουρίτσας, ήταν εκείνος που με πήρε από μικρό παιδί και με έκανε ό,τι έχω καταφέρει να είμαι έως τώρα. Παρ’ όλα αυτά, πίστευα πως ήθελα κάτι καινούργιο στην καριέρα που πάω να φτιάξω, όπου αυτό ήταν ο Πανιώνιος. Το ότι ο Πανιώνιος αξιοποιεί σε μεγάλο ποσοστό τους νεαρούς και Έλληνες παίκτες ήταν ένας απ’ τους βασικούς λόγους που πήγα στην ομάδα».

Για το πώς βλέπει τη νέα σεζόν: «Περιμένω με αγωνία, γιατί είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για εμένα να προσαρμοστώ με μια ανδρική ομάδα, μια ομάδα που παίζει επαγγελματικό μπάσκετ. Τα επόμενα χρόνια πιστεύω πως θα δούμε τον Πανιώνιο ξανά στην GBL. Πιστεύω πως θα έχει εξαιρετικές σεζόν με την ομάδα που πάει να φτιάξει».

Για τη συμμετοχή του στην Elite League την επερχόμενη σεζόν: «Είναι μια αρχή που σε βάζει στο πρόγραμμα του επαγγελματία. Θα είναι τρομερές οι εμπειρίες τη φετινή χρονιά. Θα είναι η καλύτερη δυνατή αρχή που θα μπορούσα να είχα».

Για τους προσωπικούς του στόχους: «Θεωρώ ότι κανένας αθλητής δεν έχει “ταβάνι” για το πού θα φτάσει. Με τη σκληρή δουλειά, πιστεύω, θα φτάσω εκεί που μου αξίζει να φτάσω».

Για το αν ευχαριστιέται το μπάσκετ: «Αυτός είναι ο κύριος λόγος που παιδιά της ηλικίας μας παίζουμε. Από ένα σημείο και μετά ξεχωρίζουμε το κομμάτι της ευχαρίστησης με το επαγγελματικό. Σ’ αυτήν την ηλικία είναι που σιγά-σιγά αλλάζεις τα “μονοπάτια” και πας από το ένα στο άλλο».

Για την ισορροπία ανάμεσα σε σχολείο και μπάσκετ: «Φέτος θα είναι αρκετά πιο δύσκολα λόγω ότι θα είμαι σε επαγγελματική ομάδα. Το γεγονός πως ήμουν στα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, στο σχολείο και την ομάδα, ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί βρισκόμουν στον χώρο σχεδόν όλη τη μέρα. Το να συνδυάσεις τα μαθήματά σου με το μπάσκετ είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Με αρκετή θέληση μπορεί να βγει σε πολύ καλό βαθμό».

