Οι Ρούντι Γκομπέρ και Βενσάν Πουαριέ απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο.

Στιγμές χαλάρωσης για τους παίκτες του μπάσκετ, οι οποίοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους, πριν την έναρξη της νέας σεζόν. Στη Μύκονο, βρέθηκαν δύο Γάλλοι σέντερ παρέα και προφανώς έγιναν αντιληπτοί από τον κόσμο.

Ο λόγος για τον Ρούντι Γκομπέρ και τον Βενσάν Πουαριέ. Ο Γκομπέρ έχει λίγες μέρες ακόμη διαθέσιμες, προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ και ξεκινήσει προπονήσεις με τους Τίμπεργουλβς.

Μαζί του και ο Πουαριέ, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την Εφές, όπου ταλαιπωρήθηκε πολύ από σοβαρούς τραυματισμούς.