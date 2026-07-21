Επιτυχημένο το Volcano Jam 3on3 στη Σαντορίνη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Volcano Jam 3on3, το πρώτο και μεγαλύτερο indoor 3ON3 τουρνουά στο Αιγαίο, το οποίο έλαβε χώρα στη Σαντορίνη!

To Volcano Jam 3on3, που έγινε στη Σαντορίνη το διάστημα 15-19 Ιουλίου, με διοργανωτή τον Αντώνη Γάκη υπό το προπονητικό πλάνο του Γιώργου Διαμαντόπουλου, στέφθηκε με επιτυχία.

Απο τις 15-17 Ιουλίου ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Γιώργος Διαμαντόπουλος μύησαν στα μυστικά του μπασκετ αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 5-18 ετών στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Θήρας.

Η δράση κορυφώθηκε το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου που έγιναν οι αγώνες σε όλες τις κατηγορίες από 5 -105 ετών!

Ο Σοφοκλής Σχορτσιανιτης και ο Νίκος Γκίκας βράβευσαν τους νικητές των κατηγοριών και τους νικητές από τους διαγωνισμούς τριποντων, καρφωμάτων και ball skills.

Ο Δήμος Θήρας και η Santorini BC συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

