Η Εθνική Παίδων γνώρισε την ήττα (76-71) στον τελικό του διεθνούς τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη από την Κροατία.

Η Εθνική Παίδων ηττήθηκε (76-71) στον τελικό του διεθνούς τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη από την Κροατία, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Θανάση Σπανούλη, που ηγήθηκε της ελληνικής ομάδας.

Η Κροατία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι φτάνοντας ως το 4-10 (4’50’’) με πέντε συνεχόμενους πόντους του Ούκιτς, ο οποίος ήταν και ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» για την ελληνική ομάδα στο πρώτο μισό, διάστημα στο οποίο σημείωσε 17 πόντους.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ισοφάρισε με τρίποντο του Σπανούλη (13-13, 7’), προσπέρασε με τον Καραβασίλη (15-13, 7’35’’) κι έκανε μία ακόμη… προσπέραση με το δεύτερο τρίποντο του Σπανούλη για το 20-17 (9’20’’). Ο Σασλόγλου έγραψε το 25-21 στην έναρξη της δεύτερης περιόδου και ο Μοναμά με τέσσερις συνεχόμενους πόντους οδήγησε στο 33-25 (14’), πριν ο Αδαμόπουλο στο κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνο διαμορφώσει το 42-32 (19’45’’).

Η συνέχεια ανήκε στην Κροατία, η οποία με ένα 12-0 έφτασε στο 45-44 (23’20’’). Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν τα επόμενα λεπτά (49-48 στο 25’45’’, 52-52 στο 27’25’’). Η Κροατία κατάφερε να προσπεράσει, αλλά δεν έμεινε στη θέση του οδηγού για πολύ με τον Θανάση Σπανούλη να ευστοχεί σε τρίποντο για το 55-54 (28’15’’). Ο Ούκιτς απάντησε (55-56, 28’40’’) και το ντέρμπι συνεχίστηκε με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια σχεδόν σε κάθε φάση.

Ο Στόσιτς οδήγησε τους Κροάτες στο 57-61 (30’30”) με τους Καραβασίλη-Διαμάντη να ευστοχούν για το 62-61 (32’20”). Καραβασίλης, Καψάλης και Σπανούλης διατήρησαν την διαφορά στη μικρότερη δυνατή τιμή (68-69, 38’17”). Ο Στράχια ευστόχησε για το 68-71 (39′) και ο Ζλόπασα ακολούθησε από τα 6μ75 για το 68-74 με 41” στο ρολόι. Ο Χαραλαμπίδης απάντησε (71-74, 39’40”) με τον Ούκιτς να γράφει από τη γραμμή το τελικό 71-76.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 42-32, 57-59, 71-76.

ΕΛΛΑΔΑ (Μισιακός): Μοναμά 9, Σπανός 4 (10ρ.), Σπανούλης 17 (3), Καραβασίλης 11, Μπάρλος, Καψάλης 6, Διαμάντης 3 (1), Χαραλαμπίδης 10 (1), Χριστοδούλου 2, Πεππές 2, Αδαμόπουλος 2, Σασλόγλου 5 (1).

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα

16/7

Γερμανία-Κροατία 72-93

Τουρκία-Λετονία 71-48

17/7

Λιθουανία-Κροατία 75-78

Τουρκία-Ελλάδα 55-65

Λετονία-Γερμανία 74-82 (αγώνας κατάταξης)

18/7

Γερμανία-Λιθουανία 64-59

Λετονία-Ελλάδα 83-90

19/7

Θέσεις 3-4: Τουρκία-Λιθουανία 93-84

Θέσεις 1-2: Ελλάδα-Κροατία 71-76.