Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Γουόρντ στον γάμο του Τι Τζέι Σορτς
Σε πελάγη ευτυχίας ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος θα παντρευτεί την αγαπημένη του, Άλμα Φρανκλ-Μάους, στο Κόμο. Μία υπέροχη τοποθεσία στην Ιταλία, η οποία γέμισε... μπασκετμπολίστες.
Στη λίμνη Κόμο, βρέθηκαν οι πρώην συμπαίκτες του Σορτς, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τσέντι Όσμαν, για να γιορτάσουν μαζί με τον Αμερικανό γκαρντ. Εκεί βρέθηκε και ο παίκτης του Ολυμπιακού, Τάισον Γουόρντ, ο οποίος είχε παίξει με τον Σορτς στην Παρί.
Ο Κέντριν Ναν μοιράστηκε μερικά πλάνα από το πάρτι που έγινε, στο προφίλ του στο social media.
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