Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Γουόρντ στον γάμο του Τι Τζέι Σορτς

Οι Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τάισον Γουόρντ, βρέθηκαν στον γάμο του Τι Τζέι Σορτς στο Κόμο.

Σε πελάγη ευτυχίας ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος θα παντρευτεί την αγαπημένη του, Άλμα Φρανκλ-Μάους, στο Κόμο. Μία υπέροχη τοποθεσία στην Ιταλία, η οποία γέμισε... μπασκετμπολίστες.

Στη λίμνη Κόμο, βρέθηκαν οι πρώην συμπαίκτες του Σορτς, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τσέντι Όσμαν, για να γιορτάσουν μαζί με τον Αμερικανό γκαρντ. Εκεί βρέθηκε και ο παίκτης του Ολυμπιακού, Τάισον Γουόρντ, ο οποίος είχε παίξει με τον Σορτς στην Παρί.

Ο Κέντριν Ναν μοιράστηκε μερικά πλάνα από το πάρτι που έγινε, στο προφίλ του στο social media.