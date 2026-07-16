Ο Hoopfellas αναλύει στο Gazz Floor powered by Novibet τον παίκτη που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, μετά το μπαμ με Γιαμπουσέλε!

Ο Hoopfellas στο Gazz Floor της Πέμπτης ανέλυσε τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον επόμενο παίκτη που θα έρθει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Τι παίκτη ψάχνει ο Παναθηναϊκός; Τι χαρακτηριστικά να έχει;

«Ψάχνει έναν παίκτη που να μην είναι ούτε χειριστής σκόρερ ούτε δημιουργός χειριστής. Πρέπει να είναι ανάμεσα, να τα έχει και τα δύο. Ενας τέτοιος παίκτης, ας πούμε, ήταν ο Πάνγκος παλιά. Ενας τέτοιος παίκτης είναι ο Μάικ Τζέιμς, τώρα στα τελευταία χρόνια της καριέρας του - είναι και δημιουργός και εκτελεστής. Απλά θέλεις να έχεις και λίγο μεγαλύτερο μέγεθος. Να μπορεί και να δημιουργήσει και να σκοράρει. Αυτό συνεπάγεται με το να μπορεί να σηκώσει όλο το επιθετικό φορτίο αν χρειαστεί»