Paros Beach Hoops: Τριήμερο με μπασκετικό υπερθέαμα και μια έκπληξη που θα παραμιλάει όλη η Ελλάδα

Το Paros Beach Hoops είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους λάτρεις του μπάσκετ για ένα μοναδικό event με φιλανθρωπικό χαρακτήρα όπου ξεχωρίζουν οι παρουσίες από τους «αστέρες» του αθλήματος.

Όλα είναι έτοιμα για το Paros Beach Hoops το οποίο θα διεξαχθεί το τριήμερο (10-12/07) στην Παροικιά, όπου θα δώσουν το «παρών» αρκετοί «αστέρες» του αθλήματος.

Φυσικά ο σκοπός έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα που θα μαζευτούν από το event θα πάνε στη δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Βασίλης Σπανούλης, Εβάν Φουρνιέ, Γιώργος Μπόγρης, Γιάννης Μπουρούσης, Κλίφορντ Ομορούγι, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Κωνσταντίνος Γενιδουνιάς θα είναι εκεί, προκειμένου να δώσουν τη δική τους «λάμψη» στην παραλία της Παροικιάς.

Και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εκεί! Κατερίνα Καινούργιου και Λίλα Κουντουριώτη θα βρίσκονται επίσης εκεί, ενώ το Σάββατο 11/07 στις 21:00, ο Νίκος Κούρος μαζί με τους Άνω Κάτω έρχονται στην παραλία Λιβάδια στην Παροικιά, για ένα μοναδικό live στην άμμο. Η μεγάλη μέρα όμως θα είναι την Κυριακή 12/07! Στο ηλιοβασίλεμα θα περιμένει μια μεγάλη έκπληξη για όσους θα βρίσκονται στην παραλία, ενώ το σφύριγμα της λήξης του event θα δώσει ο Γιάννης Μπαρμπάρης με ένα αυθεντικό παριανό γλέντι.

Μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν ένα μοναδικό τριήμερο με μπόλικο μπάσκετ και εννοείται εκπλήξεις που θα τους εντυπωσιάσουν.

Κανόνες Paros Beach Hoops

JUMBALL

Δεν υπάρχει και γίνεται με κλήρωση

DRIBBLE

Δεν υφίσταται

ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ

2 βήματα

ΚΙΝΗΣΗ ΜΠΑΛΑΣ

Μόνο με πάσες και σουτ

ΜΠΑΛΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Όποιος την πιάσει πρώτος παίρνει κατοχή και συνεχίζει κανονικά

PERSONAL FOULS

Μέχρι 4 foul, στο 5ο αποβάλλεται από τον αγώνα

Περισσότερες πληροφορίες στο parosbeachhoops.gr