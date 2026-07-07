FIBA Masters Open: Μια διοργάνωση που ενώνει ανθρώπους και ηλικίες από όλο τον κόσμο

Το FIBA Masters Open δεν είναι απλώς μια διοργάνωση, είναι ένα τουρνουά που δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους από διάφορες χώρες να ενωθούν, προκειμένου να παίξουν το αγαπημένο τους άθλημα.

Η FIBA πριν από δύο χρόνια, δημιούργησε μια Ομάδα Εργασίας για το Masters, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή η διοργάνωση.

Και τα κατάφερε. Μέσω της δημιουργίας του FIBA Masters Open, έχουν την ευκαιρία, βετεράνοι μπασκετμπολίστες, καθώς και άνθρωποι που έχουν σχέση με τον αθλητισμό ή και όχι, να ενωθούν, προκειμένου να παίξουν το αγαπημένο τους άθλημα.

Το μπάσκετ και η διοργάνωση, έφερε ανθρώπους κοντά από διάφορα μέρη του κόσμο, καθώς εκτός από σωματική ευεξία, προσφέρει και δημιουργική διέξοδο.

Για πρώτη φορά, η παγκόσμια διοικητική αρχή του μπάσκετ μπορεί να εκπληρώσει ουσιαστικά την αποστολή της: να κάνει το μπάσκετ άθλημα για όλους και να διοργανώνει τουρνουά για κάθε επίπεδο και κάθε ηλικιακή κατηγορία. Με την πολύτιμη υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κατάφερε να διοργανώσει αυτή τη διοργάνωση στην περιοχή της Κορίνθου.

Αναμφίβολα ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους του FIBA Masters είναι να ενώσει την παγκόσμια κοινότητα του μπάσκετ.

Η δυνατότητα των ανθρώπων να συνδέονται, να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται μαζί είναι εξίσου σημαντική.

Μάλιστα η διεξαγωγή του FIBA Masters Opens στην Ελλάδα, δημιουργεί και εμπορικές προοπτικές, τόσο για τη FIBA, όσο και για το άθλημα το ίδιο. Οι συμμετέχοντες, χρηματοδοτούν μόνο τη συμμετοχή τους, και διαθέτουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν και να καταναλώνουν, γεγονός που ενισχύει την τοπική οικονομία και αναδεικνύει τις εμπορικές δυνατότητες μιας διοργάνωσης που μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό για τα επόμενα χρόνια.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα το FIBA Masters Open βρίσκεται και ο Αυστραλός Ned Coten, πρώην πρόεδρος της Basketball Australia και μέλος της Ομάδας Εργασίας της FIBA για το Masters Basketball. Μιλώντας στο Gazzetta, εξήγησε τι σημαίνει για τον ίδιο η διοργάνωση:

«Για μένα, το πρώτο αυτό FIBA Masters Open σηματοδοτεί την αρχή κάτι πραγματικά ξεχωριστού. Δεν εγκαινιάζει μόνο μια νέα εποχή στο μπάσκετ, που στο μέλλον θα οδηγήσει σε αυθεντική εθνική εκπροσώπηση από όλες τις εθνικές ομοσπονδίες, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες ανδρών και γυναικών. Δημιουργεί επίσης ένα οικοσύστημα που είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ: μια κοινότητα που ενώνει όλους όσοι αγαπούν το Masters Basketball, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής, την ηλικία, τη φυλή ή τις πεποιθήσεις τους.

Μας ενώνει το μπάσκετ και πλέον έχουμε την ευκαιρία να διατηρούμε αυτή τη σύνδεση σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συμβάλω, έστω και με έναν μικρό τρόπο, σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια».