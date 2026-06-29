Ο Ντιρκ Μπάουερμαν ανακοινώθηκε από την διοίκηση του Απόλλωνα Πάτρας, επιστρέφοντας σ' έναν γνώριμο πάγκο μετά τη σεζόν 1999-2000.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Απόλλωνας Πάτρας επισημοποιώντας τη συμφωνία του με τον Ντιρκ Μπάουερμαν. Ο σπουδαίος Γερμανός προπονητής ανακοινώθηκε επίσημα από την διοίκηση της ομάδας, της οποίας θα ηγηθεί από την άκρη του πάγκου τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της National League 1.

Μάλιστα, ο Ντιρκ Μπάουερμαν έχει βρεθεί ξανά στη θέση του προπονητή των Πατρινών την αγωνιστική περίοδο 1999-2000. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς είναι ένας προπονητής με μεγάλη εμπειρία που έχει καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας και έχει κοουτσάρει παλιότερα τον άλλοτε σταρ του ΝΒΑ Ντιρκ Νοβίτσκι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Απόλλωνα αναφέρει:

«Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Dirk Bauermann, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας. Πρόκειται για μια επιστροφή με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο έμπειρος Γερμανός προπονητής είχε βρεθεί στον πάγκο του συλλόγου και κατά την αγωνιστική περίοδο 1999-2000.

Ο Dirk Bauermann διαθέτει μια διαδρομή γεμάτη διακρίσεις, έχοντας ξεκινήσει την προπονητική του πορεία από την Bayern Leverkusen. Στο ενεργητικό του καταγράφονται εννέα πρωταθλήματα Γερμανίας και τέσσερα κύπελλα Γερμανίας. Επιπλέον, έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές Προπονητής της Χρονιάς στη Γερμανία.

Έχει διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής στις Εθνικές ομάδες της Γερμανίας, της Πολωνίας, του Ιράν και της Τυνησίας με εξίσου μεγάλες διακρίσεις. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Bauermann κατείχε τη θέση του υπεύθυνου του αναπτυξιακού προγράμματος της γερμανικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, αναδεικνύοντας τη βαθιά του εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εξέλιξη νέων αθλητών.

Η διοίκηση του Α.Σ. Απόλλων Πατρών καλωσορίζει τον coach Bauermann και του εύχεται κάθε επιτυχία».