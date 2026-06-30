Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τις πέντε ομάδες που εξασφάλισαν συμμετοχή στη National League 1 μέσω Wild Cards για τη νέα αγωνιστική περίοδο (2026-27).

Η ΕΟΚ γνωστοποίησε τις πέντε ομάδες που εξασφάλισαν θέση στη National League 1 της νέας σεζόν μέσω Wild Cards.

Σπόρτιγκ, Αχαγιά 82, Παναχαϊκή, Λεύκιππος Ξάνθης και Αστέρας 1980 είναι οι σύλλογοι που συμπληρώνουν το παζλ της κατηγορίας, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία. Υπενθυμίζεται πως ο Σπόρτιγκ είχε καταθέσει φάκελο και για συμμετοχή στην Elite League, όμως η θέση κατέληξε στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου.

Η ανακοίνωση

«Πέντε ομάδες θα αγωνιστούν στην National League 1 την αγωνιστική περίοδο 2026-27 μέσα από την διαδικασία ειδικής αδειοδότησης.

Οι ομάδες αυτές είναι οι εξής:

Αθλητικός Όμιλος Σπόρτιγκ Αθηνών

Αχαγιά 82

Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση

Αθλητικός Όμιλος Λεύκιππος Ξάνθης

Αθλητικός Όμιλος Αστέρας 1980».