National League 1: Οι πέντε ομάδες που μπήκαν μέσω Wild Cards από την ΕΟΚ
Η ΕΟΚ γνωστοποίησε τις πέντε ομάδες που εξασφάλισαν θέση στη National League 1 της νέας σεζόν μέσω Wild Cards.
Σπόρτιγκ, Αχαγιά 82, Παναχαϊκή, Λεύκιππος Ξάνθης και Αστέρας 1980 είναι οι σύλλογοι που συμπληρώνουν το παζλ της κατηγορίας, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία. Υπενθυμίζεται πως ο Σπόρτιγκ είχε καταθέσει φάκελο και για συμμετοχή στην Elite League, όμως η θέση κατέληξε στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου.
Η ανακοίνωση
«Πέντε ομάδες θα αγωνιστούν στην National League 1 την αγωνιστική περίοδο 2026-27 μέσα από την διαδικασία ειδικής αδειοδότησης.
Οι ομάδες αυτές είναι οι εξής:
Αθλητικός Όμιλος Σπόρτιγκ Αθηνών
Αχαγιά 82
Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση
Αθλητικός Όμιλος Λεύκιππος Ξάνθης
Αθλητικός Όμιλος Αστέρας 1980».
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