Basketaki Salonica: Καλοκαιρινά πλέι οφ και δυνατές ανατροπές στο μενού

Με τα πλέι οφ να ξεκινάνε και την κανονική διάρκεια να κλείνει στις κατηγορίες του Basketaki Salonica Summer Edition συνεχίστηκε αυτή η εβδομάδα, με τις ομάδες να έχουν πολλές αντοχές και "δίψα" για διάκριση.

Στη Development 2 "τιτανομαχία" έγινε ανάμεσα στις δύο αήττητες ομάδες του δεύτερου ομίλου, ΠΟΠ84 και Bad Boys, με τους πρώτους να ελέγχουν τον ρυθμό και να παίρνουν την πολυπόθητη νίκη με 78-60, με τους Φαβορί-τες από την αντίπερα όχθη να έχουν επιθετική πολυφωνία για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα μετά το 48-40 επί των Chocolate της Tumbai. Αήττητοι έκλεισαν την πορεία τους στην κανονική διάρκεια οι Slaykers που έστω και δύσκολα έκαμψαν την αντίσταση των Alley Poops με 71-67, ενώ θετικό αποτέλεσμα είχαν και οι Lizards της Kamptzida που κέρδισαν τους πάντα υπολογίσιμους Titans της Salonica με 48-63, έχοντας για Novibet MVP τον Μπάμπη Κυριακού με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ. Σε πολύ καλό βράδυ βρέθηκαν οι Κάποτε Παίζαμε που επικράτησαν των Celtics του Hoston με 43-59, κάτι που έγινε και με τους East Side Pylaia που επέβαλλαν τον ρυθμό τους και έκλεισαν ιδανικά τη φάση των ομίλων μετά το 57-33 με τους Alley Oopsies.

Στη Development League σπουδαίο παιχνίδι με φοβερές συγκινήσεις είχε ο αγώνας ανάμεσα σε Orlando Tragic Salonica και Strogguloi, με τους δύο μονομάχους να οδηγούνται σε δύο παρατάσεις όπου οι φιναλίστ της Evolution στάθηκαν πιο δυνατοί και κέρδισαν με 67-69, εκεί που ο Σταύρος Εσέρογλου έκανε τη διαφορά με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ στον ίδιο όμιλο οι SaloNics έκαναν τρομερή εμφάνιση και έσπασαν το αήττητο των Kotakis BC μετά τη νίκη τους με 37-77. Όμορφο παιχνίδι διεξήχθη ανάμεσα σε Sugar Daddys και Porkbusters, όπου οι γηπεδούχοι βρήκαν βολές 1" πριν από το τελευταίο σφύριγμα και ο Γιάννης Τσιάμης ευστόχησε σε μια εξ αυτών για να πάρουν τη νίκη με 77-76, ενώ πρώτοι στον όμιλο τους βγήκαν οι Airball Society που έκαναν άλλη μια καλή εμφάνιση και επικράτησαν τους Los Angeles Brickers με 70-62. Τη νίκη και μαζί την πρόκριση πήραν οι περσινοί πρωταθλητές Basketόσαυροι μετά το διπλό με 69-74 με τους Katrakillers, με τους "πολεμιστές" του Golden Rail από την άλλη πλευρά να δείχνουν μέταλλο και να ξεπερνούν το εμπόδιο των άλλοτε φιναλίστ της κατηγορίας, Old Stars Salonica με τελικό σκορ 63-59.

Στη Master League έγιναν αγώνες για τη φάση των "16", με το πάθος να ξεχειλίζει. Σπουδαία αναμέτρηση και πολύ ενδιαφέρον στους παρευρισκόμενους χάρισε η μονομαχία των Kourkoubinia BC Pizza-Greca-Big Babes, όπου οι πρώτοι είχαν την ευστοχία στα κρίσιμα σημεία με το μέρος τους και πήραν αξιοσημείωτη πρόκριση με 80-79, κάτι που έκαναν και τα Raccoons του Galanou που βρέθηκαν αντιμέτωπες με τους D&G Greenworks, την ομάδα που τους είχε αφήσει εκτός συνέχειας στο χειμερινό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας εαυτό για το τελικό 59-72 με τον Θεοδόση Ρικούδη να αναδεικνύεται Novibet MVP με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ. Στη ρώσικη ρουλέτα κρίθηκε η πρόκριση ανάμεσα σε Respect και Μπαστιφ New Era, με τους πρώτους να ανταποκρίνονται στις δυσκολίες των δύο παρατάσεων για να περάσουν στα προημιτελικά με το 111-105, ενώ τη "θέα" των προημιτελικών είδαν και οι 86ers που ανταποκρίθηκαν στις δυσκολίες του αγώνα απέναντι στους GIN(CAO)TONIC για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα με το 49-53. Ντέρμπι έγινε στην αναμέτρηση Grizzlies του Vanboomer-MnP, με τους δεύτερους να στέκονται στα πόδια τους στα κρίσιμα σημεία για να επικρατήσουν με 64-69, κάτι που έκαναν και οι Street Elite με τους AVESERRES για το 81-68, τσεκάροντας έτσι το εισιτήριο για τους "8".

Με τα προημιτελικά συνεχίστηκε η δράση στη φοβερή και τρομερή Elite by Novibet, με τέσσερις ομάδες να χαμογελούν βλέποντας τους κόπους να ανταμείβονται. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι οι ALCOHOLICS έδειξαν την εικόνα που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στην κανονική διάρκεια και ξεπέρασαν το δύσκολο εμπόδιο των Goon Squad με 99-89, με τον Χάρη Μισαηλίδη να δίνει τον καλύτερο του εαυτό για την ομάδα με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ τρομερό θέαμα είχε η αναμέτρηση των Bears της Hellas Paper με τους Hoops and Odds, όπου οι δεύτεροι έκαναν την καλύτερη τους εμφάνιση μέχρι στιγμής και επικράτησαν με 100-106, με τον Στέφανο Μαναβή να κάνει τη διαφορά με 26 πόντους και 12 ριμπάουντ. Σπουδαία ήταν η παρουσία των περσινών φιναλίστ Airball Brothers στο ματς με τους All the Smoke όπου έλαμψε το άστρο του Γιάννη Αλευρίδη με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ και χάρισε την πρόκριση στους "8" με 79-93, εκεί όπου τους περιμένουν οι άλλοι "Brothers" του Basketaki Salonica, οι West, που είχαν τρομερή παρουσία στο ματς με τους Heartbreak Kids και επικράτησαν με 120-94, με τον Αλέξανδρο Σταματογιάννη να πιάνει υψηλή απόδοση με 31 πόντους και 19 ριμπάουντ.