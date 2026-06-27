Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κορασίδων είχαμε θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε παράγοντα του Παναθηναϊκού και τον προπονητή του Παναθλητικού.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε απέναντι στον Παναθλητικό και προκρίθηκε στον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων, με το παιχνίδι, όμως, να στιγματίζεται από την ένταση ανάμεσα στον Team Manager του Παναθηναϊκού, Μάκη Κουτσονικόλα και τον προπονητή του Παναθλητικού, Θοδωρή Ωνάσογλου.

Όπως αναφέρεται στο φύλλο αγώνα, κατά την διάρκεια των high five μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Team Manager του Παναθηναϊκού, Μάκης Κουτσονικόλας, απευθύνθηκε στην κερκίδα φωνάζοντας “και έτσι σας νικάω και έτσι σας νικάω”, ενώ στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ του κ. Κουτσονικόλα και του προπονητή του Παναθλητικού, Θοδωρή Ωνάσογλου, ο οποίος έπιασε από τον γιακά και από τον λαιμό, με τον Νίκο Καμπούρη, να σπεύδει στο σημείο για να ηρεμήσει τα αίματα.

Αναλυτικά τα όσα καταγράφηκαν στο Φύλλο Αγώνα:

“Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και κατά τον χαιρετισμό των ομάδων συνέβησαν τα εξής:

Η Team Manager της Α ομάδας (Αποστολίδου Κ.) απευθυνόμενη στο διαιτητή Κανελλίδη Νικόλαο του είπε: «Έτσι Νίκο έτσι στηρίζουμε τη Θεσσαλονίκη, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω γιατί είσαι κοπάνος».

Σε συνέχεια των χαιρετισμών των ομάδων ο Team Manager της Β ομάδας (Κουτσονικόλας Μάκης) απευθύνθηκε στην κερκίδα φωνάζοντας «Και έτσι σας νικάω και έτσι σας νικάω». Αμέσως μετά δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ του προθαλαμευόμενου και του προπονητή της Α ομάδας (Ωνάσογλου Θ) η οποία κατέληξε με τον κ. Ωνάσογλου να πιάνει τον κ. Κουτσονικόλα από το γιακά και το λαιμό. Η κατάσταση αποφορτίστηκε με την παρέμβαση ψυχραιμοτέρων‘.