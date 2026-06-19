Τουρκία-Ελλάδα 77-92: Θετικότατο πρώτο δείγμα για την Εθνική Νέων πριν το EuroBasket U20
Η Εθνική Νέων Ανδρών ξεκίνησε νικηφόρα τα φιλικά της παιχνίδια, επικρατώντας της Τουρκίας με 92-77, στο πρώτο από τα δύο τεστ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το δεύτερο είναι προγραμματισμένο για αύριο (20/6, 16:00) στην Κωνσταντινούπολη.
Το ματς ήταν ισορροπημένο στο ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, πριν η Ελλάδα αρχίσει σταδιακά να επιβάλλει τον ρυθμό της. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε το ημίχρονο στο +12 (42-54), όμως η Τουρκία αντέδρασε και μείωσε στους πέντε στο τέλος της τρίτης περιόδου (64-69).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Εθνική είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, «έτρεξε» ένα επιμέρους 10-0 και άνοιξε τη διαφορά, φτάνοντας άνετα στο τελικό 92-77. Κομβικό στοιχείο της αναμέτρησης ήταν η πίεση στην άμυνα, που οδήγησε σε 30 πόντους από λάθη αντιπάλου και 16 πόντους στον αιφνιδιασμό.
Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για το EuroBasketU20, το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στη Σλοβενία.
Δεκάλεπτα: 26-31, 42-54, 64-69, 77-92
Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 19 (2), Τσαχτσίρας3 (1), Νικολαϊδης 6, Ξανθόπουλος, Χαντζής 15 (2), Επαμεινώνδας, Ροζακέας 5 (1), Γεώργας, Πρέκας 5 (1), Κομνιανίδης 8 (2), Ασημακόπουλος 4, Πατρίκης 15 (1), Παγώνης 12
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