Η Εθνική Νέων Ανδρών μπήκε με το δεξί στα φιλικά προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ U20, επικρατώντας της Τουρκίας με 92-77 στο πρώτο μεταξύ τους τεστ, στην Κωνσταντινούπολη.

Η Εθνική Νέων Ανδρών ξεκίνησε νικηφόρα τα φιλικά της παιχνίδια, επικρατώντας της Τουρκίας με 92-77, στο πρώτο από τα δύο τεστ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το δεύτερο είναι προγραμματισμένο για αύριο (20/6, 16:00) στην Κωνσταντινούπολη.

Το ματς ήταν ισορροπημένο στο ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, πριν η Ελλάδα αρχίσει σταδιακά να επιβάλλει τον ρυθμό της. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε το ημίχρονο στο +12 (42-54), όμως η Τουρκία αντέδρασε και μείωσε στους πέντε στο τέλος της τρίτης περιόδου (64-69).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Εθνική είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, «έτρεξε» ένα επιμέρους 10-0 και άνοιξε τη διαφορά, φτάνοντας άνετα στο τελικό 92-77. Κομβικό στοιχείο της αναμέτρησης ήταν η πίεση στην άμυνα, που οδήγησε σε 30 πόντους από λάθη αντιπάλου και 16 πόντους στον αιφνιδιασμό.

Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για το EuroBasketU20, το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στη Σλοβενία.